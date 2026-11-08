Per chi segue Heated Rivalry arriva una doppia notizia: la serie di HBO Max avrebbe già ottenuto il rinnovo per la terza stagione e, stando a quanto riportato, sarebbe in preparazione anche un film. Le riprese vanno avanti senza sosta e il progetto per il grande schermo punta al dicembre 2027.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il rinnovo anticipato per la terza stagione

La terza stagione sarebbe stata confermata con largo anticipo rispetto ai tempi abituali: secondo il report, la serie ha ottenuto un early renewal prima ancora che la seconda stagione arrivi sugli schermi. Sul fronte produttivo si procede spediti, perché le stagioni 2 e 3 si girano una di seguito all’altra e dovrebbero chiudersi entrambe tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Si tratta di due blocchi da sei episodi ciascuno. La serie nasce dai romanzi Game Changers di Rachel Reid e racconta la relazione segreta tra Shane Hollander e Ilya Rozanov, due fenomeni del ghiaccio interpretati da Hudson Williams e Connor Storrie. Nel cast allargato figurano anche Ksenia Daniela Kharlamova (Svetlana), Christina Chang (Yuna Hollander) e Dylan Walsh (Tom Hollander).

Il film dedicato a Scott e Kip

Dopo le due stagioni toccherà al cinema, con l’avvio della produzione previsto per dicembre. Il film sarà uno standalone a tema natalizio e metterà al centro l’altra coppia della prima stagione: Scott, interpretato da François Arnaud, e Kip, il personaggio di Robbie G.K. Altri personaggi compariranno qua e là nella storia, mentre Ilya e Shane saranno assenti, quindi né Storrie né Williams. L’uscita nelle sale è fissata per dicembre 2027. Secondo indiscrezioni, la trama potrebbe ispirarsi al racconto di Reid “Merry Christmas, Scott and Kip!”, dedicato al primo Natale che i due passano insieme.

La conferma ufficiale non è ancora arrivata

Al momento, però, nessuno ha confermato nulla. Un rappresentante di Crave, lo streamer canadese che distribuisce la serie, ha spiegato che non ci sono progetti da annunciare, mentre né la piattaforma né il creatore Jacob Tierney hanno riconosciuto il rinnovo per la terza stagione. Il rinnovo anticipato e il film restano quindi, per ora, il contenuto di un report basato su fonti anonime.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI