Pierluigi Diaco risponde alle polemiche seguite all’intervista ad Alberto Ravagnani andata in onda a BellaMa. Il conduttore ammette di aver sbagliato i toni, chiarisce cosa è accaduto in camerino con l’ex sacerdote e annuncia che querelerà chiunque insinui avance o approcci mai avvenuti.

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I toni dell’intervista e la posizione della Rai

Diaco dice di accettare ogni critica sul proprio lavoro, anche la più feroce, e riconosce che avrebbe potuto condurre il colloquio con Ravagnani in modo meno incalzante. Nella sua ricostruzione rientra anche la replica in diretta alle considerazioni di Milly Carlucci, un passaggio che a suo avviso non andava fatto. Pierluigi Diaco sostiene poi che nulla di tutto questo sarebbe accaduto se, dopo le scuse già arrivate in studio, ne fossero seguite altre più consapevoli.

“Accetto come ho sempre fatto ogni tipo di critica, anche la più feroce, sul mio lavoro. Come la Rai giustamente mi ha fatto notare avrei potuto condurre l’intervista ad Alberto Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti, nonché avrei dovuto non rispondere in diretta televisiva alle considerazioni fatte sempre in tv da Milly Carlucci”.

La vicenda ha spinto l’azienda a prendere posizione: con una nota firmata da Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time, la Rai ha espresso rammarico per l’intervista e ha rivolto le sue scuse all’ex sacerdote e al pubblico. Così il peso della correzione ricade sull’azienda e non sul conduttore. Nel mirino sarebbe finita anche la risposta a Milly Carlucci, mentre a pesare è la collocazione in fascia protetta dei contenuti più contestati.

La conduttrice di Ballando con le Stelle e i suoi autori hanno definito l’accaduto inaccettabile e hanno deciso di fermare le ospitate dei concorrenti nel programma di Diaco. In seguito Carlucci ha spiegato pubblicamente che aggredire un componente della famiglia equivale ad aggredirla tutta. Nel corso dell’intervista, il conduttore aveva incalzato Alberto Ravagnani, concorrente del programma, su temi legati alla sua sfera intima e al suo orientamento sessuale.

Il chiarimento sul camerino

Diaco torna anche sull’incontro con Ravagnani prima della diretta. Racconta di averlo convocato in camerino, cosa che dice di non fare mai, quando gli è stato riferito che non sapeva a quale trasmissione stesse per prendere parte, senza attendere con pazienza l’autorizzazione aziendale. L’intenzione, assicura, era anticipargli con correttezza gli ingredienti dell’intervista che lo attendeva.

Se ha detto qualcosa che ha turbato l’ospite, aggiunge, se ne dispiace, ma non era assolutamente sua intenzione. Ravagnani, da parte sua, aveva raccontato di essere arrivato all’appuntamento già scosso per alcune cose accadute poco prima in camerino, senza precisare quali.

Le querele annunciate e le richieste di sanzioni

Il conduttore non intende tollerare le insinuazioni sul proprio conto: ciò su cui non può transigere, dice, è l’offesa mascherata da allusione alla sua onorabilità di uomo e di giornalista. Per questo ha dato mandato ai suoi avvocati di agire contro chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti, a tutela di se stesso ma anche della famiglia, degli affetti, della propria biografia e della Rai.

“Posso avere tanti difetti ma sono una persona seria e corretta”.

Sul fronte delle richieste di intervento, il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (AssoUrt) hanno presentato un esposto ad Agcom, al Garante per la privacy, alla commissione parlamentare di vigilanza e al Cda Rai. Chiedono la sospensione della trasmissione fino alla conclusione degli accertamenti, una sanzione per la rete e per il conduttore e le dimissioni di quest’ultimo. Alcuni professionisti si sono rivolti anche al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti, mentre la commissione pari opportunità del Consiglio nazionale dell’Ordine, insieme a GiULiA giornaliste, ha stigmatizzato il tono inquisitorio e assillante dell’intervista.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI