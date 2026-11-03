Mercoledì 4 novembre Stick torna su Apple TV con la seconda stagione. Dieci episodi riportano Owen Wilson sul green nei panni di Pryce Cahill, l’ex promessa del golf che prova a rimettersi in gioco.

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Owen Wilson e la nuova arrivata Rhea Seehorn

Owen Wilson, che della serie è anche produttore, interpreta ancora Pryce Cahill, ex talento del golf la cui carriera si è interrotta vent’anni prima. Nel cast ritroviamo Peter Dager nel ruolo del giovane prodigio Santi, Marc Maron in quello del caddie Mitts e Timothy Olyphant nei panni dello storico rivale Clark Ross, insieme a Mariana Treviño, Lilli Kay e Judy Greer.

La novità principale di questa stagione è l’ingresso nel cast di Rhea Seehorn, vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe, che interpreta Amanda.

Santi verso il professionismo, Pryce verso un’impresa

Nei nuovi episodi Santi compie un passo importante verso il professionismo e scopre quanto in fretta cambino gli equilibri quando il talento puro si trasforma in aspettativa. Pryce, spronato da Clark Ross, sceglie invece di scommettere di nuovo su se stesso e punta a diventare il golfista più anziano ad aver mai vinto un major. Affiancato dal fidato caddie Mitts e dalla nuova allenatrice Amanda, affronta un percorso faticoso per dimostrare il proprio valore, ma deve fare i conti con i motivi che vent’anni prima gli avevano chiuso la carriera.

Il calendario dei nuovi episodi

La seconda stagione debutta mercoledì 4 novembre con i primi due episodi, disponibili subito, mentre gli altri otto escono uno a settimana fino al 30 dicembre. La serie è creata da Jason Keller, che ne è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Wilson, a Ben Silverman di Propagate Content e a Guymon Casady di Entertainment 360. A produrla è Apple Studios. Per i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di sette giorni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI