Domenica 22 novembre debutta su MGM+ Secret Service, la spy story con Gemma Arterton nei panni di un’alta funzionaria dell’MI6. Il lancio interessa anche l’Italia, oltre a Stati Uniti, Canada e America Latina, e il trailer ufficiale è già disponibile.

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Il debutto su MGM+ e l’arrivo in Italia

Il primo episodio andrà in onda alle 10/9c, ora della costa orientale americana. Il trailer mette al centro il personaggio interpretato da Arterton. Dietro la macchina da presa ci sono James Marsh e Farren Blackburn, mentre la sceneggiatura è firmata da Tom Bradby e Jemma Kennedy.

Nel cast, accanto a Gemma Arterton, c’è Rafe Spall, premiato come miglior attore protagonista in una serie drama all’Italian Global Series Festival, la rassegna dove la produzione è stata presentata prima dell’approdo televisivo. Fanno parte del gruppo anche Aoife Hinds, Amaka Okafor, Avi Nash, Mark Stanley, Roger Allam, Alma Prelec e Khalid Abdalla, e con loro Alex Kingston, che ha vinto il riconoscimento come miglior attrice non protagonista in una serie tv ai National Film Awards.

L’indagine che mette in crisi l’MI6

Kate Henderson è un’ufficiale di alto livello dell’MI6 e guida il Russia Desk. Conduce un’indagine sotto copertura che porta alla luce un sospetto difficile da ignorare: un politico britannico di primo piano potrebbe essere un asset russo. Intorno a lei la fiducia si sgretola e la carriera finisce in bilico, mentre si muove tra lealtà politiche mutevoli, minacce internazionali e rinunce personali, nel tentativo di identificare il politico prima che sia troppo tardi.

Nel trailer i bersagli russi di Kate parlano di un agente infiltrato ai piani alti della politica britannica, con il rischio, se un ministro candidato alla guida del governo fosse compromesso, di restare catastroficamente esposti. Quando il primo ministro annuncia le dimissioni, l’indagine si stringe sulle persone a lei più vicine, comprese la sua migliore amica e il marito di questa. La serie parte dal romanzo di Tom Bradby del 2019, adattato dall’autore insieme a Jemma Kennedy; Gail Egan e Andrea Calderwood sono produttrici esecutive insieme a Bradby e Chloe Sizer.

Cinque episodi e una trilogia da cui attingere

La stagione conta cinque episodi, distribuiti con cadenza settimanale fino a fine dicembre. Nel Regno Unito la serie è andata in onda su ITV1 e ITVX a partire dal 27 aprile 2026, e il primo episodio ha raccolto 3,9 milioni di spettatori; secondo Michael Wright, global head di MGM+, è stato un buon risultato di ascolti per ITV. A occuparsi della lavorazione è Potboiler Productions, con Banijay Rights alla distribuzione e All3Media International come co-committente e distributore internazionale.

Il romanzo di partenza è il primo di una trilogia dedicata a Kate Henderson, proseguita con Double Agent e Triple Cross: una base narrativa che lascia aperta la possibilità di nuove stagioni. Rafe Spall interpreta Stuart, Aoife Hinds è Julie, Amaka Okafor veste i panni di Imogen e Avi Nash quelli di Rav.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI