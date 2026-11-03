Al Grande Fratello Vip 2026 la casa ha vissuto un nuovo scontro: Marina La Rosa, prima finalista di questa edizione, ha ripreso Danto per il suo modo di stare nel gioco. La discussione è diventata il momento centrale della quindicesima puntata, andata in onda lunedì 2 novembre su Canale 5.

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Cosa è successo tra Marina La Rosa e Danto

Durante la diretta Marina ha detto al giovane concorrente che lo ritiene inadatto a quel contesto, precisando poi che il suo giudizio riguardava l’approccio alla partita e la persona restava fuori. La sua posizione ricalca le critiche arrivate in precedenza da Megan Ria, secondo cui Danto fatica a prendere una posizione netta. Valeria Marini e Federica Morello hanno preso le sue difese, mentre nella discussione sono intervenute anche Valeria e Giulia, la prima schierata con Danto e la seconda con Marina.

Il dispiacere di Danto

Le parole della finalista hanno provocato nel ragazzo un crollo emotivo, raccontato da lui stesso:

ci rimango male e piango perchè queste parole mi vengono detto da una persona per la quale sin dal primo giorno ho provato molta stima. L’ho sempre rispettata e difesa, mi ha dato fastidio sentirmi dire che il mio essere buono è sbagliato. Cosa c’è di sbagliato nell’essere una persona buona che va d’accordo con tutti. Poi mi dice non prendi una posizione

Marina ha spiegato di essersi dispiaciuta molto per quella reazione. Ha ricordato che Danto cerca sempre la pace e rifugge il conflitto, e che il giorno dopo, quando l’argomento è tornato sul tavolo, si è sentito giudicato come persona.

I commenti in studio

Anche Valeria Marini ha voluto dire la sua e ha raccontato di averlo visto molto avvilito: per lui le parole di Marina sono state un’offesa e una sfida, e da quando è diventata finalista, ha aggiunto, lei spara cose, come se volesse mitragliare le persone.

Per Selvaggia Lucarelli la reazione di Danto è stata sproporzionata, ma nasce dal peso enorme che tutta la casa attribuisce a Marina. Quella sorta di figura ingombrante, ha detto, l’hanno creata gli stessi concorrenti, che si comportano come succubi e cortigiani della finalista. Sarebbe ora, ha aggiunto, che si ribellassero, perché alcuni di loro, da Guendalina a Giulia e Andreas, sono ormai personaggi sbiaditi.

Cesara Buonamici ha ricordato a Danto che la casa è il posto in cui si sta tutti contro tutti, e la pace perpetua lì non esiste. Davanti a una critica detta in faccia, ha detto, non c’è motivo per una reazione così sproporzionata: invece di piangere, gli ha suggerito, è il caso di darsi una svegliata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI