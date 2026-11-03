Il detective Harry Bosch torna con una storia che parte da molto lontano. Bosch: Start of Watch, il prequel dedicato agli esordi del personaggio creato da Michael Connelly, debutta il 10 gennaio 2027 su MGM+ e non su Prime Video, dove sono usciti gli altri titoli del franchise.

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Perché il prequel arriva su MGM+ e non su Prime Video

La scelta della piattaforma l’ha spiegata lo stesso Connelly, rispondendo sui social alla curiosità di un lettore. Il motivo, ha detto, è molto concreto:

«È lo studio che ha voluto la serie. Gli altri hanno rifiutato»

. La destinazione del progetto dipende quindi da chi si è detto disposto a produrlo, e non da una strategia narrativa né dalla volontà di mantenere una continuità con le stagioni precedenti.

Il passaggio a MGM+ non significa comunque un addio definitivo all’universo Amazon: la piattaforma appartiene allo stesso gruppo di Prime Video dal 2021, anno in cui Amazon ha rilevato MGM. Il franchise, del resto, era già uscito da Prime Video con Bosch: Legacy, andato in onda su Amazon Freevee, servizio nel frattempo chiuso. Quanto alla copertura, la serie sarà disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Belgio, Irlanda, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e America Latina, e chi ha Prime Video potrà accedere a MGM+ anche con l’add-on di Prime Video Channels. Per ora non c’è alcuna comunicazione su un eventuale arrivo degli episodi su Prime Video in un secondo momento.

Un Bosch ventiseienne nella Los Angeles del 1992

Il cambio di piattaforma è solo una delle novità. Il protagonista ha il volto di Cameron Monaghan, già visto in Gotham e Shameless, che interpreta una versione ventiseienne del detective. La storia si svolge nel 1992: rientrato negli Stati Uniti dopo il servizio nella Guerra del Golfo, Bosch entra nel Dipartimento di Polizia di Los Angeles poco prima che la città esploda nei disordini seguiti al pestaggio di Rodney King.

La serie nasce da un’idea originale, senza adattare un romanzo di Connelly, ed esplora una fase finora inedita della vita del personaggio, seguendone la formazione professionale e le esperienze che contribuiranno a plasmare il detective che il pubblico ha imparato a conoscere. Sullo sfondo c’è una città sull’orlo del baratro, attraversata da tensioni razziali e dalla violenza delle gang, con un LAPD diviso al proprio interno. Tra una chiamata di routine e l’altra, mentre gli scontri si avvicinano, Bosch viene coinvolto in una rapina di alto profilo e in una rete di corruzione criminale.

Il cast e il calendario delle uscite

Con Monaghan ci sono Omari Hardwick, che interpreta Eli Bridges, l’istruttore di polizia del protagonista, Ariana Guerra nei panni di Rosa, collega e interesse sentimentale di Bosch, e J.D. Pardo in quelli di Cory, il fratello adottivo legato al mondo criminale: sono tutti protagonisti fissi. Nel corso degli otto episodi della prima stagione compaiono anche Kathleen Wilhoite, William Fichtner, Rafi Gavron, Raphael Sbarge, Azita Ghanizada, Kenneth Miller, Seamus Dever, Ryan McPartlin, Marco Rodriguez e Shelli Boone.

La serie è creata da Tom Bernardo e Brian Anthony, entrambi produttori esecutivi, con Bernardo anche nel ruolo di showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano inoltre lo stesso Connelly, Henrik Bastin, Jamie Boscardin Martin, Stephen Kay e Jasmine Russ, mentre la produzione è firmata Fabel Entertainment e Hieronymus Pictures. Connelly ha confermato che Titus Welliver, interprete di Bosch per dieci stagioni tra Bosch e Bosch: Legacy, non tornerà nei panni del personaggio nemmeno con eventuali flash-forward ambientati nel presente. Un Bosch più giovane era già comparso nei flashback di Bosch: Legacy con il volto di Eamonn Welliver, figlio di Titus, mentre l’altro figlio Quinn aveva interpretato il detective da adolescente.

La première è fissata per domenica 10 gennaio con due episodi, alle 9/8c negli Stati Uniti, quindi con orari e data da verificare per l’Italia. Da lì la distribuzione proseguirà con cadenza settimanale fino al finale di domenica 21 febbraio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI