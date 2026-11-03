Nella puntata del 2 novembre del Grande Fratello Vip Alex Belli ritrova la moglie Delia Duran. L’attore vive isolato da giorni nella zona piscina ribattezzata “Oblio”: prima riceve un videomessaggio della donna con il figlio Gabriel, poi se la trova davanti. La serata si chiude con un durissimo confronto tra Delia e Marina La Rosa.

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Il video di Delia e le lacrime di Alex

A chiamare Alex nella Nuvola, allestita come la cameretta di Gabriel, è Ilary Blasi, che gli annuncia che la moglie sta per farsi sentire. Nel filmato Delia racconta che il bambino, nato a marzo, ha ormai sette mesi e si gira appena sente la voce del padre, mentre il piccolo pronuncia la parola “papà”.

«Ti guardiamo ogni giorno e gli dico sempre ‘guarda amore quello è il tuo papà’. Forza amore, siamo fieri di te, continua così fino alla fine. Ti amiamo»

L’attore di Centovetrine non trattiene le lacrime e racconta quanto la paternità lo abbia attraversato nel profondo.

«Ha cambiato la mia vita, ha cambiato completamente me. Sono una persona che ha un sacco di paure, adesso ne ho tante per il futuro, anche quando faccio degli sport che sono pericolosi. Ha cambiato dentro di me qualcosa che non avrei mai pensato che succedesse»

«Lo amo tanto, amo tanto Delia, siamo una famiglia stupenda. Li penso tutte le mattine, passo tutta la mattina a pensare a noi, ai nostri progetti di vita. A quella bellissima famiglia che abbiamo costruito tra mille e difficoltà passando anche per un Grande Fratello che è stato un banco di prova. Il frutto del nostro amore è Gabriel»

L’ingresso nella Casa e il pallone nuovo

Poco dopo Delia varca la porta della Casa, tra l’emozione della casa e l’abbraccio con il marito, che non vedeva da un mese e mezzo. Il suo messaggio per lui è chiaro:

«Noi conosciamo il tuo cuore e siamo fieri di te. Sei una persona speciale, tu sei questo, non ti devi preoccupare di quello che dicono le persone. Gabriel cresce ogni giorno e ha il tuo sguardo»

La donna porta con sé un pallone nuovo, firmato da lei e dal figlio, con sopra la scritta «Sempre con te, anche nell’oblio». Prende il posto di quello che Alex aveva chiamato “Oblio” e sul quale aveva inciso i nomi della moglie e di Gabriel, e che secondo Delia sarebbe stato bucato di nascosto da Marina. Prima di uscire dalla Casa, l’attore lascia poi un biglietto proprio a Marina: dice di averlo scritto otto puntate prima, quando era convinto che la moglie sarebbe arrivata.

Lo scontro con Marina La Rosa

Delia chiede di poter dire una cosa a Marina e non manda a dire nulla, tra le critiche ricevute da Alex per la scelta di isolarsi e la vicenda del pallone.

«Non mi è piaciuto che ha detto delle parole molto gravi ed offensive. Dire ad una persona mediocre, trattarlo come se fosse un cane, penso che è una cosa molto brutta. Lei vede tutto in maniera errata nei confronti di Alex, lo vedo una persona cattiva, Alex non è così, è una persona vera, quello che pensa lo dice e poi un’altra cosa che non mi è piaciuto che ha bucato il pallone dove Alex aveva scritto il nome di nostro figlio. Come avrebbe reagito se lo avessero fatto a lei?»

Marina risponde senza alzare i toni: dice di capire il punto di vista di Delia, ma di non essersi mai permessa di entrare nelle dinamiche familiari, perché quando Alex le ha mostrato il pallone non le ha parlato di Delia o di Gabriel, ma soltanto di un pallone.

«Non ho mai detto che Alex sia cattivo, ma che è una persona che recita»

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI