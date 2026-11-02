Un trauma mai davvero superato, due sorelle costrette a fare i conti con il passato e un nuovo delitto che riporta a galla tutto: giovedì 12 novembre arriva su HBO Max The Good Daughter, un dramma familiare dai toni thriller con Rose Byrne e Meghann Fahy come protagoniste.

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Sei episodi tutti insieme fin dal debutto

Chi ama le maratone può organizzarsi con calma: i sei episodi della miniserie arriveranno sulla piattaforma tutti nello stesso giorno e si potranno vedere uno dopo l’altro senza attese. La serie nasce dall’omonimo bestseller di Karin Slaughter, che ha scritto personalmente la sceneggiatura e figura anche come produttrice esecutiva. La regia di tutti e sei gli episodi è firmata da Steph Green.

La produzione è di Made Up Stories con Fifth Season, che ne cura anche la distribuzione a livello mondiale, ed è realizzata per Peacock negli Stati Uniti. Warner Bros. Discovery ha acquisito i diritti per portarla su HBO Max in diversi mercati EMEA, Italia compresa.

Due sorelle, una notte di violenza e un nuovo attacco

Al centro della vicenda ci sono Charlotte e Samantha Quinn, interpretate rispettivamente da Meghann Fahy e Rose Byrne. Vent’anni fa una notte segnata da una violenza brutale ha mandato in frantumi le loro esistenze. Samantha, allora adolescente, era fuggita da Pikeville dopo essere scampata a un’aggressione in casa costata la vita alla madre, mentre Charlotte era rimasta in città e ha seguito le orme paterne, diventando avvocato penalista come il padre Rusty. Anche per questo le due donne hanno passato gli ultimi vent’anni a rimettere insieme i pezzi delle proprie vite.

Poi un nuovo e sanguinoso attacco sconvolge la piccola comunità, e Charlotte è la prima testimone a raggiungere la scena del crimine. Con l’avvio delle indagini riaffiorano ricordi dolorosi e misteri rimasti a lungo taciuti, che obbligano le sorelle a confrontarsi con l’istinto di sopravvivenza e con il rapporto profondo e tormentato che le lega tra loro e al padre.

Il cast

Accanto alle due protagoniste recita un cast di primo piano, che comprende Brendan Gleeson, Olivia Williams, Harper Steele, Michael Dorman, Audrey Grace Marshall e Drew Cheek. Alla produzione esecutiva, insieme a Rose Byrne, ci sono Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Casey Haver di Made Up Stories.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI