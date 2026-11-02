Una spia dell’MI6 e una talpa nascosta ai piani alti del potere: è la storia di Secret Service, la nuova spy story con Gemma Arterton che arriva su MGM+ il 22 novembre.

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Una talpa ai vertici del potere britannico

Kate guida il Russia Desk del Secret Intelligence Service ed è un’agente abituata a muoversi nell’ombra. La sua nuova indagine parte lontano da Londra, durante una delicata missione a Istanbul, dove intercetta per caso una conversazione tra emissari russi. Si parla di una risorsa di grande valore, penetrata ai massimi livelli della politica britannica e pronta a prendere il potere quando il primo ministro rassegnerà le dimissioni.

Un intervento immediato rischierebbe di far vacillare la democrazia britannica e le sue istituzioni, perciò Kate e i vertici dei servizi scelgono di aspettare. Quando le dimissioni del premier diventano ufficiali, per l’agente comincia un inseguimento contro il tempo che ben presto si trasforma in un incubo privato: deve indagare sulle persone che le sono più vicine, dalla sua migliore amica, oggi Cancelliere dello Scacchiere, a suo marito, capo dello staff. Resta da capire se Kate e l’MI6 riusciranno a smascherare la talpa senza far crollare il Paese dall’interno.

Un cast internazionale e due registi

Accanto ad Arterton recitano Rafe Spall, Alex Kingston, Mark Stanley, Roger Allam, Amaka Okafor, Aoife Hinds, Avi Nash, Alma Prelec e Khalid Abdalla. Alla regia si alternano James Marsh, che dirige i primi tre episodi, e Farren Blackburn, al lavoro sugli ultimi due. Tom Bradby e Jemma Kennedy firmano la sceneggiatura, adattata dall’omonimo romanzo dello stesso Bradby, uscito nel 2019.

Marsh ha vinto l’Oscar per il documentario Man on Wire. Tra i produttori esecutivi, insieme a Bradby, a Kennedy e allo stesso regista, figurano Gail Egan, Andrea Calderwood e Chloe Sizer, mentre la produzione è di All3Media International e Potboiler Productions. Le riprese si sono spostate tra Londra e Malta. Bradby, che in Gran Bretagna conduce il telegiornale News at Ten, ha scritto tre romanzi sull’MI6: la porta resta quindi aperta a un ritorno di Henderson in una seconda stagione, che allo scrittore piacerebbe realizzare.

La serie è passata anche dall’Italian Global Series Festival, dove Rafe Spall è stato premiato come miglior attore protagonista di una serie drammatica.

Dove vederla

MGM+ ha acquisito i diritti per il Nord America, l’America Latina e l’Italia, quindi anche da noi la serie sarà visibile sulla stessa piattaforma. Negli Stati Uniti la messa in onda è prevista nella fascia 10/9c, per un totale di cinque episodi.

Nel Regno Unito il debutto è arrivato già in aprile, con quasi 4 milioni di spettatori davanti al primo episodio. Nel 2026, tra le nuove serie drammatiche di ITV, soltanto un altro titolo ha fatto meglio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI