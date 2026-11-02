Dal 15 novembre su Mediaset Infinity arriva «Rift – Il futuro è in gioco», il docu-game firmato Infinity LAB e diretto da Claudio Di Biagio. La crisi climatica diventa materia di gioco, e a fare da regolamento sono dati scientifici reali.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Quattro agenti in viaggio negli squarci del tempo

Al tavolo siedono quattro divulgatori e attivisti: Dalia Smeraldi (@abicocca), Andrea Grieco, Silvia Moroni (@parlasostenibile) e Giorgia Pagliuca (@ggalaska). Interpretano gli agenti de Lo Sguardo, una società segreta che si muove attraverso gli squarci temporali aperti dall’uomo, ed esplorano scenari climatici diversi sotto la guida di Di Biagio, che ha il ruolo di master. Lo scopo del gioco è migliorare la qualità del futuro che ci aspetta, e la sopravvivenza resta fuori dalla posta.

Nel corso degli episodi i protagonisti affrontano quattro grandi crisi climatiche e cercano soluzioni che li mantengano al centro, dove si colloca la Barra del respiro. È l’indicatore di equilibrio tra due estremi: chi nega del tutto il problema e una natura che si riprende i suoi spazi fino a cancellarci.

«Il mondo sta cambiando a causa nostra, il cambiamento climatico è reale e noi non possiamo far altro che adattarci. Non è la fine, è solo una quest diversa da quella che ci aspettavamo. E allora giochiamo. Rift è questo, per me».

Così lo spiega lo stesso Di Biagio, regista e conduttore del progetto.

Il debutto su Mediaset Infinity

Il programma sarà a disposizione degli spettatori dal 15 novembre, in esclusiva sulla piattaforma di Mediaset. Dietro c’è Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity nato per dare spazio e premiare i talenti e le produzioni indipendenti. Ne esce un formato ibrido che unisce le regole del gioco di ruolo, la serialità, il video-podcast e il rigore del documentario scientifico, così l’eco-ansia smette di essere un peso e diventa una sfida attiva.

L’anteprima al Lucca Comics & Games

Rift ha anche un appuntamento dal vivo: l’anteprima al Lucca Comics & Games, il 31 ottobre alle 11,30 al Cinema Centrale. Qui Di Biagio ha illustrato il meccanismo dell’opera, che esiste anche come vero gioco da tavolo, e ha invitato il pubblico in sala a cimentarsi in una simulazione di partita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI