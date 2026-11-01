Iva Zanicchi ha approfittato della diretta di Domenica In per dire a Mediaset quello che pensa. Ospite di Mara Venier per presentare il suo spettacolo teatrale, la cantante si è sfogata sul ritorno di Ok, Il Prezzo è Giusto affidato a Ilary Blasi: nessuno l’ha avvisata, e lei non l’ha mandata giù.

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Lo sfogo in diretta contro Mediaset

Zanicchi era nello studio di Domenica In con Samuel Peron, con cui porta in teatro Viva la mamma, lo spettacolo che sta girando l’Italia. Verso la fine dell’intervista, Venier le ha chiesto un commento sul ritorno di Ok, Il Prezzo è Giusto, dato per previsto su Canale 5 durante le feste natalizie con Ilary Blasi al timone. La domanda nasceva dalle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, perché l’azienda non ha confermato ufficialmente l’uscita del programma, quando andrà in onda e chi lo condurrà.

Prendendo per buono quello che si legge in giro, Zanicchi ha prima speso parole di stima per Blasi, con cui aveva lavorato a L’Isola dei Famosi, e poi è passata all’attacco.

Ilary, sei una donna meravigliosa e lo dico sinceramente: farai Ok Il Prezzo è Giusto in modo splendido. È una trasmissione che ho amato e che ho fatto per 11 anni, sono contenta che avrà successo. L’unica cosa, dato che non tengo un cecio in bocca, è che avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonanina per dirmi ‘Iva, rifacciamo Ok’. Andate a fa***o, va!

Mara Venier si è messa a ridere e ha provato a spostare il discorso, chiudendo il momento con una battuta:

Ti prendi tutte le responsabilità!

Cosa prevedono le indiscrezioni sul ritorno

Il retroscena, lanciato lo scorso 29 ottobre, colloca il quiz nelle strenne natalizie di Canale 5, in fascia preserale, prima del telegiornale della sera. Mancano ancora conferme ufficiali sulla conduzione di Blasi, sul giorno del debutto e sull’orario preciso. Prima che uscisse il suo nome, era circolata l’ipotesi di Samira Lui, che affianca Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna.

Il debutto italiano risale al 21 dicembre 1983, con Gigi Sabani alla conduzione: riportare il programma in onda entro Natale 2026 vorrebbe dire farlo tornare a circa 25 anni dall’ultima edizione trasmessa.

Undici anni alla conduzione, e una telefonata mai arrivata

Nel corso dell’intervista Zanicchi ha ricordato di aver guidato Ok, Il Prezzo è Giusto dal 1986 al 2000, undici anni in cui il quiz è stato casa sua. In più occasioni ha detto pubblicamente che le sarebbe piaciuto far parte del nuovo progetto, anche solo con un cameo, e da lì nasce il rammarico per il silenzio dell’azienda.

Non è la prima volta che il ritorno del programma le fa alzare la voce. Quando le prime indiscrezioni indicavano Rai1, ospite di Belve da Francesca Fagnani aveva messo tutti in guardia.

Se mi hanno chiamata per la conduzione? Io non dico nulla, ho altri progetti, ma ricordatevi che se fate questo quiz senza di me, sarà un flop tremendo!

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI