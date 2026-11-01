Domenica 1° novembre la prima serata di La7 è dedicata alle elezioni americane, con due documentari della serie Original firmati da La7 Digital Media Lab. Si parte alle 22.00, subito dopo la fine di In Onda, e a seguire va in onda un secondo titolo.

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MidTrump, il voto di metà mandato come prova per la presidenza

Il 3 novembre gli elettori statunitensi rinnovano tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e 35 seggi del Senato, comprese due consultazioni suppletive. Sulla scheda il nome di Donald Trump non c’è, ma il voto cade a due anni dal suo insediamento e vale come banco di prova per la sua presidenza. L’esito può modificare le maggioranze del Congresso e pesare sull’attività legislativa dei due anni successivi, senza incidere sulla durata del mandato presidenziale. La campagna ruota attorno a tre nodi: la guerra, il prezzo della benzina e il ritorno del caso Epstein. MidTrump: un voto su Donald unisce video, immagini e lavoro giornalistico per raccontare che aria tira nel Paese e quali scenari si aprono per gli equilibri politici e istituzionali, con possibili riflessi anche sull’Europa.

House of Trump: Epstein Story e il peso degli Epstein files

Alle 23.00 va in onda House of Trump: Epstein Story, un’inchiesta che ripercorre i legami tra Trump e Jeffrey Epstein sul piano personale, sociale e finanziario, ricostruiti con atti d’indagine e documenti legali. Si parte da tre milioni di pagine desecretate in cui ricorre il nome del presidente americano. Il documentario si domanda che cosa dicano davvero gli Epstein files su di lui, in una vicenda che continua ad alimentare interrogativi e attenzione pubblica.

Dove seguire i due documentari

Oltre che in televisione, entrambi i contenuti restano disponibili su La7Play.it e sull’app La7Play, per chi vuole recuperarli o rivederli dopo la prima serata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI