Le riprese della quinta stagione di Bridgerton sono finite. Lo ha comunicato Netflix sulla piattaforma TUDUM: i nuovi episodi sono attesi nel 2027 e ruoteranno attorno alla storia d’amore tra Francesca e Michaela.

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Francesca e Michaela al centro della quinta stagione

Ogni capitolo della serie racconta l’amore di una coppia diversa, e questa volta tocca a Francesca, interpretata da Hannah Dodd, e a Michaela, il personaggio di Masali Baduza. Il primo teaser ufficiale, uscito a marzo 2026, dura meno di trenta secondi e mostra proprio la loro relazione. La vicenda riprende due anni dopo la morte di John, con qualche scarto rispetto al romanzo di Julia Quinn da cui tutto nasce.

Riprese concluse, ora la post-produzione

Le riprese erano cominciate il 24 marzo 2026 nel Regno Unito e sono durate quasi sette mesi. Alla fine di ottobre la notizia della chiusura ha iniziato a circolare attraverso i post sui social di cast e troupe, e nell’ultima settimana del mese si è tenuta la festa di wrap. Il 20 ottobre Luke Thompson, che interpreta Benedict, ha confermato di aver finito il proprio lavoro, mentre il 26 ottobre Netflix ha dato l’annuncio ufficiale della fine delle riprese. Quanto durerà la post-produzione resta da vedere: nelle stagioni precedenti ha richiesto dai quattro ai quattordici mesi.

Una delle serie più viste della piattaforma

Due stagioni di Bridgerton compaiono nella top 10 di sempre di Netflix: la prima è ottava con oltre 110 milioni di visualizzazioni nei primi tre mesi dall’uscita, la terza decima con 106 milioni. Su Rotten Tomatoes la serie si attesta all’83%, con le stagioni 1 e 3 arrivate all’87%.

Il titolo nasce dai romanzi bestseller di Julia Quinn. Sbarcato nel 2020, ha ottenuto recensioni positive e un pubblico enorme, e ha lanciato carriere come quelle di Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Simone Ashley e Nicola Coughlan. La quarta stagione, otto episodi, è arrivata quest’anno in due parti, la stessa strategia seguita per la terza nel 2024, mentre lo spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story conta sei episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI