Dopo quasi due anni di attesa, Black Doves torna su Netflix con la seconda stagione. Il debutto è fissato per giovedì 5 novembre, con Keira Knightley e Ben Whishaw di nuovo nei panni di due spie al servizio di un’organizzazione occulta che pesa sulla politica internazionale.

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Quando esce la seconda stagione

Alla fine di agosto, all’Edinburgh TV Festival, Netflix ha rivelato la data per la prima volta; il 24 settembre è poi arrivato il trailer ufficiale. I sei episodi, lunghi circa un’ora ciascuno, saranno disponibili tutti nello stesso giorno e si potranno guardare uno dopo l’altro senza attese.

Il via libera alla seconda stagione era arrivato nell’agosto 2024, circa tre mesi prima dell’esordio della prima, il 5 dicembre 2024. Al momento non risulta ancora un annuncio ufficiale sul futuro della serie oltre questo ciclo di episodi, diretto da Julian Farino e Kieron Hawkes. Joe Barton, creatore dello show, si occupa della scrittura e della produzione esecutiva, insieme a Noisy Bear, a Jane Featherstone e a Chris Fry di Sister.

Chi entra e chi torna nel cast

Nel cast ritroviamo Sarah Lancashire e Andrew Buchan, e la stagione si allarga con quattro nuovi ingressi: Neve Campbell, Ambika Mod, Babou Ceesay e Sam Riley. Mod veste i panni di Laila, una spia dei Black Doves dal carattere imprevedibile e tagliente, abile nel combattimento. Campbell è Cecile Mason, inviata americana di peso sul fronte della difesa. Ceesay interpreta Mr Conteh, dirigente dell’organizzazione i cui motivi non convincono del tutto.

Il primo ciclo di episodi si era fatto notare per il ritmo serrato e per le interpretazioni, e aveva ottenuto il bollino Certified Fresh con il 92% di giudizi positivi su Rotten Tomatoes. Una delle recensioni dell’esordio lo descriveva così:

an intriguing thriller against a snow-laden backdrop that couldn’t be more perfectly timed

La trama della seconda stagione

Helen, il personaggio interpretato da Knightley, continua a passare i segreti del suo paese ai Black Doves, l’organizzazione clandestina per cui lavora. Dopo le disavventure vissute lo scorso Natale, e con il marito Wallace, cioè Buchan, che si prepara a diventare primo ministro, il terreno su cui cammina è molto più insidioso di prima.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI