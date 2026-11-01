Una spallina dell’abito che cede a metà esibizione, il samba con Leonardo Lini rovinato e la richiesta di rifare il ballo: a Ballando con le Stelle Anna Safroncik finisce di nuovo al centro di una polemica, e Simona Ventura la riprende senza troppi giri di parole.

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La spallina cede e il samba va storto

Sabato 31 ottobre l’attrice ha aperto la puntata ballando un samba con il maestro Leonardo Lini, ma quasi subito qualcosa è andato storto: il reggiseno del costume ha mollato la presa e lei si è ritrovata a pensare più a tenere su l’abito che a portare a termine la coreografia. La prima parte, ha raccontato lei stessa, è stata la più complicata, perché senza quella spallina sarebbe rimasta nuda davanti a tutti. Anche Guillermo Mariotto ha detto la sua con la solita ironia, consigliandole di lasciar perdere il capo di abbigliamento. La risposta è arrivata secca: esibirsi a seno scoperto in diretta, di sabato sera, non le sembrava esattamente l’idea migliore.

Finita l’esibizione, Safroncik ha deciso di non rientrare nella sala delle stelle, e in studio lo ha fatto notare Riccardo Rossi. Raggiunta da Simone Di Pasquale, l’attrice ha spiegato di voler ripetere tutto da capo, perché la settimana di lavoro era stata pesante e le ferite di guerra si erano riaperte anche quella sera.

Sto protestando. Lo vogliamo rifare, anche perché abbiamo veramente faticato. Guarda, io ho le ferite di guerra ovunque, che si sono riaperte anche stasera per questo ballo. Ti giuro, è bellissimo.

Il punteggio, ha poi precisato, era ormai acquisito, e a lei e a Lini restava solo il desiderio di mostrare al pubblico quello che avevano costruito in settimana.

La replica di Simona Ventura

Milly Carlucci ha provato a capire cosa prevedesse il regolamento davanti a un imprevisto del genere, ma Simona Ventura ha preso la parola prima che la questione si sciogliesse e ha chiuso la discussione.

Al di là del regolamento, Anna, non puoi fare una tragedia di tutte le cose che ti capitano. Capitano a tutti. La spallina? Non ce ne frega niente, siete meravigliosi insieme. Rifare un ballo io non l’ho mai visto. Vai in sala delle stelle e non rompere le scatole.

Poi ha cercato di metterci una pezza: la ripetizione non si fa, perché nel regolamento non esiste la voce “rottura di spallina”, ma la prova generale, a detta sua bellissima, sarebbe finita sui canali social del programma. Prima di salutarla, le ha detto che la adora.

Il punteggio e i giudizi della giuria

Nonostante l’incidente, la coppia ha portato a casa 33 punti: 7 da Zazzaroni, 6 da Matano, 5 da Smith, 6 da D’Urso e 9 da Mariotto. Il totale valeva il secondo posto della serata, alle spalle dei 36 di Riccardo Rossi e della sua partner Terrasi. Carolyn Smith ha spiegato di aver perso la prima parte dell’esibizione, fuori tempo e in preda al panico, mentre Barbara D’Urso ha notato che nella seconda metà del ballo Safroncik c’era tutta, con qualche imprecisione nella prima forse dovuta proprio alla spallina.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI