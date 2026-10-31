A Ballando con le Stelle si parlava di un gelo dietro le quinte tra Simona Ventura e Barbara d’Urso. Ventura però smentisce: in un’intervista al settimanale Gente racconta che si è trattato soltanto di battute ironiche e che con la collega non c’è alcun dissapore.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Le indiscrezioni sul backstage

Nei giorni scorsi era circolata la ricostruzione di un dietro le quinte tutt’altro che sereno. Stando a quella versione, dopo alcune frecciatine di Ventura Barbara d’Urso avrebbe evitato di salutarla, si sarebbe chiusa nel silenzio e avrebbe lanciato più di un’occhiataccia. A fine puntata Ventura avrebbe cercato di sdrammatizzare, esortandola a stare al gioco, senza però ottenere risposta. Le due condividono comunque lo studio di questa edizione: Ventura siede a bordo pista, d’Urso tra i giurati.

La smentita di Simona Ventura

Ventura offre una ricostruzione molto diversa. Rivendica la libertà di dire ciò che pensa e di farlo notare con un sorriso quando non è d’accordo, ma tiene a precisare che si tratta appunto di battutine. Poi la spiegazione sul clima in studio e sul presunto saluto mancato:

“Ho la libertà di esprimere ciò che mi viene. Quindi se lei dice cose di cui non sono d’accordo con il sorriso glielo faccio notare. Ma sono battutine ironiche, come quando le ho chiesto se fosse un po’ gelosetta di Pasquale La Rocca, suo ex ballerino ora in coppia con Ornella Muti. Non avrei mai immaginato di scatenare tutto quel can can. Dietro le quinte il clima è divertente e più spensierato del solito. Quanto al saluto mancato, se davvero è accaduto, io non me ne sono accorta.”

Nessun dissapore, dunque, e anzi una stima dichiarata: per Ventura Barbara d’Urso è una professionista di lungo corso che nel programma funziona molto bene. Ventura ricorda anche di essere stata tra le prime persone, insieme al marito Giovanni, a chiamarla e a sostenerla negli anni in cui per lei è arrivato il patatrac.

Il botta e risposta in diretta

Lo scambio era nato davanti alle telecamere: Ventura aveva chiesto alla collega se fosse “un po’ gelosetta” di Pasquale La Rocca, che nella scorsa edizione l’aveva accompagnata sulla pista e che ora balla in coppia con Ornella Muti. D’Urso aveva replicato di non essere lì per fare battutine o retroscena e di non vedere quale motivo di gelosia potesse avere. Nella puntata successiva Ventura ha ridimensionato la vicenda, ricordando che la battuta sulla gelosia era stata una sua uscita, “senza rancore”. D’Urso non ha replicato pubblicamente alle sue dichiarazioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI