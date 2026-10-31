Il cast regolare di Rules of Prey si allarga: Peter Outerbridge, Cody Ray Thompson e David Klein entrano nella serie thriller di MGM+ con Jensen Ackles protagonista, in arrivo anche in Italia.

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Tre nuovi personaggi

I tre attori hanno percorsi televisivi piuttosto diversi. Outerbridge veste i panni di Sloan, detective veterano del dipartimento di polizia di Minneapolis, che ha sposato il lavoro al punto da dedicargli tutto, forse troppo. Thompson è Louis, ricercatore legale oberato di impegni, dall’aria piuttosto nerd ma bravissimo nel suo mestiere, e insofferente verso chi non lo è altrettanto. Klein interpreta Peter, detective della polizia di Minneapolis alle prime armi e pieno di sé, ansioso di far valere la propria autorità.

Il duello con il killer

Al centro della vicenda c’è Lucas Davenport, ex detective della polizia di Minneapolis che vive in disparte e viene richiamato in servizio per indagare su una serie di omicidi sconcertanti, studiati apposta per mandare un messaggio proprio a lui. Un serial killer particolarmente abile comincia a colpire i cittadini di Minneapolis, e Davenport, investigatore brillante e fuori dagli schemi, prende il caso. Si ritrova così in un duello psicologico con un avversario intelligente quanto lui. Per decifrare il codice morale distorto e la vendetta personale del killer deve giocare d’astuzia contro un predatore che si muove secondo le proprie regole di giustizia, rischiando tutto pur di fermare qualcuno che considera quello scontro la partita definitiva. Secondo Michael Wright, global head di MGM+, Ackles ha il carisma del classico protagonista, e l’adattamento firmato da Terris è la scelta ideale per la piattaforma.

Produzione e uscita

La storia parte dal primo romanzo della saga Prey di John Sandford, pubblicato nel 1989 e capostipite di una lunga serie di bestseller, con l’autore coinvolto come co-produttore. La trasposizione porta la firma di Bruce Terris, autore e produttore premiato con un Emmy, che è anche showrunner e produttore esecutivo. Con lui figurano Charles Gogolak e Matt Leipzig per Modern Literary Arts, Howard Braunstein, Michael Jaffe, John Requa, Glenn Ficarra e John Weber. Daniel Sackheim dirige l’episodio pilota e il secondo ed è produttore esecutivo.

La stagione conta otto episodi ed è prodotta da MGM Television e Take 5 Productions. Il via libera è arrivato lo scorso settembre, con le riprese partite quello stesso mese a Toronto. Il debutto è previsto su MGM+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania, in Spagna, in Italia, in Belgio, in Brasile, in Messico, in Argentina e in Cile.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI