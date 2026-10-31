Nuova serie turca su Canale 5: domenica 8 novembre, alle 21.20 in prima serata, va in onda “Racconto di una notte”, una storia di vendetta con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun protagonisti.

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Il dramma di Efsane

Al centro della puntata c’è Efsane, la donna che Ferman vuole sposare. Asaf, nonno di Mahir, rifiuta sia quel matrimonio sia la bambina in arrivo. La convoca allora in segreto e le propone una cifra precisa: 30 milioni di lire turche, più una casa, se lascia la città e sparisce per sempre dalla vita di Ferman.

Lei dice no. Si sente umiliata, perché quell’offerta riduce il suo futuro e quello della bambina a una questione di soldi, e lascia il locale molto amareggiata. Mentre attraversa la strada, però, un’auto la investe sotto gli occhi di Asaf. In ospedale la situazione precipita: la bambina viene fatta nascere d’urgenza, mentre le condizioni della madre restano critiche e richiedono il trasferimento in terapia intensiva.

Ferman e il sequestro inscenato

Intanto Mahir cerca di fare luce sul legame tra Ozan, Rasit e Handan, quando una telefonata della madre Sureyya lo richiama di corsa alla villa per un malore del nonno. Appena arrivato scopre una verità ben diversa: Ferman è stato rapito. Nella confusione incontra anche Seref, venuto a chiedere la mano di sua madre, e la collera di Mahir gli provoca un mancamento.

Convinto di dover liberare lo zio, organizza un’operazione di salvataggio, ma quando finalmente lo raggiunge capisce che il sequestro è una messinscena: l’uomo ha architettato tutto per estorcere denaro al padre dopo il blocco dei conti correnti. Sempre Ferman porta poi in laboratorio i campioni per il test del DNA di Afet e Asaf e scopre di non essere il loro figlio naturale.

La situazione si complica con la telefonata in cui Asaf chiede a Mahir di lasciare il suo lavoro e assumere ufficialmente la guida della famiglia Yilmaz. L’uomo ne resta turbato, ma non intende rinunciare alle indagini, consapevole di essere ormai vicino alla verità. Salih gli comunica l’esito della riesumazione della tomba di Selim, mentre sul fronte investigativo emerge che Ozan ha fatto visita a Selim in carcere. Sempre Ozan propone a Kursat di avviare un’attività insieme, e Felek, impegnata ad aiutare con le pulizie a casa di Mahir e Canfeza, riceve da un corriere un pacco misterioso.

Il rapimento di Canfeza

Canfeza, dal canto suo, esce in auto con Sureyya e Afet per cercare Ferman. La poca esperienza al volante la mette in difficoltà, così accetta l’aiuto di uno sconosciuto che, con un colpo di mano, si impossessa della vettura e scappa portando con sé Afet. Più tardi Mahir e Ferman la raggiungono insieme a Sureyya in commissariato.

Per il suo compleanno Mahir le ha preparato una sorpresa: un camper in riva al mare, l’affetto dei familiari e un regalo che lei aspettava da troppo tempo. Con lui Canfeza si apre sui ricordi dolorosi dell’infanzia, come la bicicletta che desiderava da bambina e che suo padre non le volle mai regalare, e insieme parlano del futuro: il desiderio di diventare genitori li porta a decidere di provare ad avere un figlio. Poi, mentre è al telefono con Mahir, Canfeza viene sequestrata da uno sconosciuto.

Le anticipazioni raccontano anche che la donna scoprirà di aspettare un bambino e che, dopo il ritrovamento, Mahir apprenderà che Selim è ancora vivo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI