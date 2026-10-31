Jalen Thomas Brooks ha confermato che tornerà a interpretare l’infermiere Mateo Diaz nella terza stagione di The Pitt. L’attore l’ha detto durante lo SCAD Savannah Film Festival, mentre le riprese dei nuovi episodi sono già cominciate.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Mateo Diaz resta nel cast della terza stagione

Mateo è presente fin dal debutto della serie e, a differenza di altre figure del medical drama, non lascerà il pronto soccorso del Pittsburgh Trauma Medical Center. Brooks ha spiegato di non sapere ancora con precisione quanto spazio avrà il personaggio nelle nuove puntate, ma di fidarsi pienamente della squadra creativa: gli sceneggiatori, ha aggiunto, sono molto esperti e hanno storie importanti da raccontare. Ha parlato anche del metodo di lavorazione della serie, con le riprese che proseguono mentre gli episodi vanno in onda, una sensazione che lui stesso definisce old-school.

Tra turni di notte e rapporti con i colleghi

Nella seconda stagione lo spazio di Mateo si era ridotto parecchio. Il personaggio era tornato nell’episodio 12, “6:00 P.M.”, dopo essere passato dal turno di giorno visto nella prima stagione a quello di notte, nello staff guidato in parte dal dottor Abbot, interpretato da Shawn Hatosy. Il cambio dipendeva dagli altri impegni di Brooks, presumibilmente legati alla serie Prime Video Off Campus, e gli autori hanno trasformato il passaggio di turno in un passaggio della trama.

Sul fronte dei rapporti personali, Brooks apprezza molto il legame tra Mateo e Cassie McKay: nella prima stagione lui l’aveva sostenuta e lei aveva ricambiato. Resta poi aperta la questione di Victoria Javadi, interpretata da Shabana Azeez, con cui l’infermiere sembra avere un’attrazione reciproca. Nei nuovi episodi, però, Javadi sarà impegnata in una rotazione nel reparto di psichiatria d’emergenza e non lavorerà più stabilmente in pronto soccorso: le occasioni di incrociarsi potrebbero diminuire, anche se non è detto che il rapporto tra i due si interrompa.

Cosa cambia nel cast e quando arriva la nuova stagione

La terza stagione ripartirà dal ritorno del dottor Robby, il personaggio di Noah Wyle, dopo un periodo lontano dal lavoro. Nel cast ci sono alcune novità: Supriya Ganesh esce di scena e lascia il ruolo della dottoressa Samira Mohan, mentre Ayesha Harris diventa un membro regolare della serie nei panni della dottoressa Parker Ellis. Anche Azeez avrà una presenza più contenuta rispetto al passato.

Come nelle stagioni precedenti, la narrazione seguirà una sola giornata particolarmente intensa all’interno dell’ospedale, con quella struttura in tempo quasi reale che ha contribuito al successo della serie. L’appuntamento su HBO Max è previsto per gennaio 2027, ma la data precisa non è ancora stata comunicata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI