Al Lucca Comics & Games il cast di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha presentato in anteprima alcune clip della terza stagione e ha raccontato le sfide che attendono Percy, Annabeth e Grover. La nuova stagione arriverà su Disney+ il 20 novembre 2026 e adatterà per la prima volta La maledizione del Titano, terzo romanzo di Rick Riordan. Il festival, in corso fino al 1° novembre, richiama ogni anno più di 200.000 fan.

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Talia, Annabeth e una guerra che diventa reale

Al Cinema Moderno di Lucca il pubblico ha accolto con entusiasmo Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, presenti insieme ai produttori esecutivi Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. Il gruppo ha alternato aneddoti dal set e anticipazioni, con al centro l’ingresso di Talia Grace (Tamara Smart), destinata a rimettere in discussione gli equilibri tra i semidei. Scobell ha descritto Talia come una specie di specchio di Percy: le emozioni dei due si amplificano a vicenda e la contesa su chi debba stare al fianco di Annabeth e Grover rischia di far saltare la squadra.

Prima di Percy, quel posto apparteneva a Talia. Lei si aspetta che Percy si faccia da parte e le restituisca il suo ruolo, ma Percy non ha alcuna intenzione di farlo

Il rapporto con Talia si intreccia anche con la Grande Profezia dell’Oracolo di Delfi, che incombe su Percy e sul destino dell’Olimpo. L’attore ha spiegato che il suo personaggio teme soprattutto il momento della scelta: se dovesse decidere tra i suoi amici e la salvezza degli dei, sceglierebbe i suoi amici. Intanto la scomparsa di Annabeth diventa il motore della missione, che porterà Percy e gli altri a cercare anche Artemide, la dea della caccia interpretata da Dafne Keen.

La serie amplia il punto di vista di Annabeth rispetto al romanzo, e Leah Sava’ Jeffries ha raccontato una figlia di Atena meno pronta a sacrificarsi per gli altri e più concentrata su se stessa.

Annabeth ha sempre messo gli altri al primo posto. Se prima la sua priorità era sopravvivere per salvare qualcun altro, questa volta sarà soprattutto una questione di sopravvivenza personale

Per Grover, invece, l’incontro con le Cacciatrici di Artemide sarà l’occasione per parlare della sua ricerca e del legame con il mondo naturale, come ha anticipato Aryan Simhadri.

Dei, titani e nuovi volti

Steinberg e Shotz hanno definito la terza stagione la più ambiziosa finora. Lo scontro annunciato nelle prime due stagioni smette di essere un’ipotesi e porta sulla scena il primo vero antagonista, il Titano Atlante (Holt McCallany), con cui Percy, Grover e gli altri campeggiatori dovranno misurarsi per liberare Annabeth e Artemide. I produttori hanno promesso un racconto più grande anche sul fronte delle creature e delle divinità, assicurando che questa volta non mancherà nessuna divinità.

Incontreremo il nostro primo vero antagonista: il primo Titano

Nel cast debuttano anche Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie nei panni di Nico e Bianca di Angelo, mentre Hubert Smielecki sarà Apollo, Kate McKinnon Afrodite e Ming-Na Wen Era. Tornano Charlie Bushnell (Luke Castellan), Daniel Diemer (Tyson) e Dior Goodjohn (Clarisse La Rue). La terza stagione è stata rinnovata nel marzo 2025.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI