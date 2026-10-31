HBO ha reso noti i cinque interpreti che daranno volto e voce ad alcuni degli abitanti più riconoscibili di Hogwarts nella nuova serie dedicata a Harry Potter. L’annuncio è arrivato venerdì 30 ottobre, alla vigilia di Halloween, e riguarda i fantasmi delle case, il ritratto che sorveglia la torre di Grifondoro e l’oggetto incantato che smista gli studenti.

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Cinque nuovi interpreti per Hogwarts

Leo Bill, già visto in The Girl with the Dragon Tattoo, sarà Nick Quasi Senza Testa. Andrew Brooke, interprete di Children of Men, vestirà i panni del Barone Sanguinario, Laura Smyth sarà la Signora Grassa e Daniel Fearn, apparso in The Batman, il Frate Grasso. A David Threlfall, che nella versione britannica di Shameless ha interpretato Frank Gallagher e ha in bacheca un BAFTA, spetta invece la voce del Cappello Parlante.

I personaggi toccano tutte le case. Nick è il fantasma di Grifondoro e ha un carattere gioviale, il Barone Sanguinario è legato a Serpeverde e incute timore, mentre il Frate Grasso rappresenta Tassorosso con la sua indole bonaria. La Signora Grassa custodisce il ritratto che chiude l’ingresso della sala comune di Grifondoro e pretende la parola d’ordine corretta prima di lasciar passare gli studenti. Il Cappello Parlante, infine, stabilisce in quale delle quattro case finirà ogni nuovo arrivato.

Chi c’è già nel cast

Nei ruoli principali ci sono Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley). Con loro John Lithgow è Albus Dumbledore, Janet McTeer è Minerva McGonagall, Paapa Essiedu è Severus Snape e Nick Frost è Rubeus Hagrid.

Il gruppo comprende poi Warwick Davis (Filius Flitwick), Katherine Parkinson (Molly Weasley), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Bertie Carvel (Cornelius Fudge), Luke Thallon (Quirinus Quirrell), Daniel Rigby (Vernon Dursley), Bel Powley (Petunia Dursley) e Paul Whitehouse (Argus Filch). Il quadro si chiude con Harry Gilby nei panni di Charlie Weasley, Jasper Talbot in quelli di James Potter e Hannah Chinn in quelli di Lily Potter, insieme a Rory Wilmot (Neville Longbottom), Lox Pratt (Draco Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan) ed Elijah Oshin (Dean Thomas).

Dietro la macchina da presa e la data d’uscita

Sceneggiatura e produzione esecutiva portano la firma di Francesca Gardiner, mentre Mark Mylod dirige diversi episodi ed è anch’egli produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi compaiono anche Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts, David Heyman, Laura Neal e Jon Brown, con il coinvolgimento di Brontë Film and TV e Warner Bros.

Il debutto è fissato per il 25 dicembre 2026, in onda su HBO e in streaming su HBO Max.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI