Domenica 1° novembre alle 14.00 su Rai2 parte la terza edizione di Green Lovers, il programma di Luca e Daniela Sardella su natura e ambiente. Gli appuntamenti in calendario sono dieci, più uno speciale sul Portogallo in onda in prima serata su Rai3 il 28 dicembre.

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Quando e dove vedere le nuove puntate

Il programma va in onda ogni domenica pomeriggio, alle 14.00 su Rai2. Chi preferisce recuperare le puntate senza aspettare la messa in onda le trova già tutte su RaiPlay. Si tratta di un original della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Dalle api in Trentino alle grotte del Friuli

Alla conduzione tornano Luca Sardella, agronomo e volto noto del piccolo schermo, e la figlia Daniela, avvocata appassionata di arte e storia. Insieme girano l’Italia ed entrano nei laboratori per incontrare ricercatori, naturalisti, agricoltori e artigiani. Cercano storie in cui la ricerca scientifica, la memoria dei luoghi e la cura dell’ambiente procedono insieme, senza restare mondi separati.

Una delle tappe è il Trentino, scelto per raccontare il mondo delle api in pericolo. A Portici, in provincia di Napoli, l’università Federico II sta invece studiando la regolite, il materiale che ricopre la Luna, per provare a seminarci patate, grano e mais. Nell’entroterra del Gargano, poi, c’è la scoperta di un’immensa area naturale di orchidee.

«Sono andato a Portici (NA): qui l’università Federico II sta studiando la “regolite”, il materiale che ricopre la Luna, per seminarci patate, grano e mais».

Daniela Sardella è arrivata fino in Sardegna, a Caprera, per raccontare Giuseppe Garibaldi agricoltore e agronomo. In Lombardia ha inseguito i pipistrelli delle montagne, mentre in Friuli, nelle grotte di Pradis, ha camminato sulle tracce dell’uomo di Neanderthal. Quanto a Luca, il programma è ormai un appuntamento importante per la Rai e la quarta edizione è già in lavorazione.

Dalla Terra allo spazio

Il viaggio della nuova stagione scende nel sottosuolo e arriva fino allo spazio, passando per ghiacciai, foreste e tecnologie capaci di trasformare il modo in cui si coltiva.

Per Daniela Sardella la stagione è anche un’occasione per cambiare punto di vista: il programma, spiega, racconta quello che emerge quando si va oltre la superficie, fatto di connessioni invisibili ed equilibri delicati, storie che rendono più consapevoli del posto che occupiamo nel mondo. Essere green lovers significa anche riscoprire i segreti custoditi nelle tradizioni e nella storia dei territori visitati, anche fuori dall’Italia.

Per chi ha piante in casa o sul balcone, il consiglio d’autunno è di partire dalle basi:

«Per prima cosa togliete dalle vostre piante quello che è secco e marcescente, pulite e disinfettate i vasi, comprate nuovo terriccio e fate un trattamento contro insetti e afidi perché il clima è cambiato e sono ancora in circolazione. E quando fate passeggiate nei boschi raccogliete plastica, cartacce e rifiuti: il bosco ci dà aria e vita e va mantenuto pulito per far respirare la terra!».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI