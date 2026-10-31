Al Grande Fratello Vip 2026 i concorrenti più navigati si sono messi contro il resto della casa. Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Alex Belli hanno contestato gli atteggiamenti degli altri inquilini, e nella quattordicesima puntata, andata in onda venerdì 30 ottobre su Canale 5, quella frattura è diventata il tema della serata.

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Veterani contro giovani, la frattura nella casa

Il disagio nasce, secondo l’attore di Centovetrina, dal modo di stare in gruppo.

«Non ci ascoltiamo, si parla in contrapposizione».

Le critiche si concentrano soprattutto su Marina La Rosa, che Valeria Marini descrive come una giocatrice astuta, capace di muoversi con abilità dentro il reality. Resta acceso, del resto, anche il contrasto tra la stessa Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia da una parte e Alex Belli dall’altra.

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Dallo studio Selvaggia Lucarelli ha messo in dubbio la nuova veste della Di Pietro come voce autorevole della casa, e non le ha risparmiato nulla.

«Mi stupisce questa versione Carmen Di Pietro docente, ma ad oggi non ti ho visto un personaggio così interessante nel reality. Sei un pò acqua, chi è Carmen Di Pietro? Non ti ho mai sentito fare discorsi interessanti o tirare fuori qualcosa dagli altri. Mi chiederei che ruolo ho qui dentro?».

La diretta interessata ha dato ragione all’opinionista: «hai ragione, me lo chiederò». Poi è intervenuta Cesara Buonamici, che ha descritto i tre veterani come fenomeni difficili da arginare.

«Non so se essere un veterano può essere un vantaggio. In loro tre vedo tre uragani: Alex lo sterminatore dei comodini, Valeria e Carmen sono un pò viperette, non hanno paura e non temono conseguenze. Tutti e tre fanno un grandissimo errore: attaccare Marina, un concorrente formidabile e non conviene a nessuno andarle contro».

Marina La Rosa risponde e conquista la finale

All’accusa di essere una stratega, Marina La Rosa ha replicato con calma, rivendicando anzi quel ruolo come una competenza.

«Non la trovo così offensiva, la giocatrice che sa stare in un reality. Mi spiace per Valeria: c’è una parte tua infantile che si ingelosisce in certi momenti, anche se infondate».

Intanto la sua posizione nella casa si è rafforzata: è lei la prima finalista di questa edizione. Per Buonamici è un traguardo pienamente meritato, perché in casa Marina La Rosa è sempre stata amata o odiata, senza vie di mezzo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI