Nella quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda venerdì 30 ottobre, Ilary Blasi ha richiamato Alessandro Varsi per i commenti sessisti e volgari rivolti a Megan Ria. La conduttrice ha spiegato che alcune frasi non sono state mandate in onda, ma che il confronto in diretta era necessario. Poi Selvaggia Lucarelli è intervenuta con un duro affondo.

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Il richiamo di Ilary Blasi

Durante il collegamento con la casa, Blasi ha detto a Varsi che le parole usate su Megan non sono accettabili e gli ha chiesto di moderare i toni, soprattutto per rispetto di chi segue il programma da casa. Secondo la ricostruzione dell’episodio, la sera prima il concorrente aveva parlato con Jonathan Kashanian mentre la ballerina si trovava in un’altra stanza. In quella conversazione sarebbero arrivati riferimenti sessuali espliciti, compresa la proposta di “fare una cosa a tre” e l’idea di trasformare Megan in un “giocattolo”.

Le scuse di Varsi e la risposta di Megan

Varsi ha provato a rimediare. Ha sostenuto di non aver agito con cattiveria, ma ha riconosciuto che quelle frasi non si pronunciano neppure per scherzo. Poi si è rivolto direttamente a Megan e alle donne presenti e non solo.

«Volevo scusarmi in primis con Megan e con tutte le donne di questo pianeta, non volevo mancare di rispetto ad una donna meravigliosa come Megan»

La risposta della diretta interessata è arrivata subito. Megan ha accettato le scuse e ha precisato che certe cose non si dicono nemmeno fuori dalla casa. Ha aggiunto di sapere che Varsi è buono e che non l’ha fatto con cattiveria. Il suo dispiacere, però, è rimasto chiaro.

«Accetto le scuse, mi è dispiaciuto sentire quelle parole»

L’affondo di Selvaggia Lucarelli

Dallo studio, Lucarelli ha lasciato poco spazio alle giustificazioni. Ha messo in discussione la piena consapevolezza di Varsi rispetto alla gravità di quanto detto e ha ricordato che oggi esistono gli strumenti per imparare come ci si rivolge a una donna.

«Voglio dire a Varsi che non so se si sia reso conto della gravità delle parole. Detto ciò non può essere assolto, oggi sono a disposizione tutti gli strumenti per imparare certe cose e come ci si rivolgi ad una donna. Impara a stare al mondo, se non hai gli strumenti fatteli»

Dopo il collegamento, Blasi ha chiuso il momento con la casa e Varsi ha chiesto scusa anche ai compagni. Sui social, però, le scuse non hanno convinto tutti: diversi utenti hanno chiesto la squalifica del concorrente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI