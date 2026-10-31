Nel 2026 tornano su Canale 5 le nuove puntate di Beautiful: da lunedì 2 a sabato 7 novembre, alle 13.50, la settimana gira attorno alla scalata di Carter e Hope alla guida della Forrester Creations e alla scelta di Brooke, divisa tra l’azienda e Ridge.

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Carter e Hope al comando

Il colpo di mano di Carter (Lawrence Saint-Victor) e Hope (Annika Noelle) costringe i Forrester a fare i conti con la perdita del controllo dell’azienda. Eric, Ridge e Steffy sono furiosi e parlano apertamente di tradimento. Ridge, in particolare, ripete di non avere alcuna intenzione di lavorare alle dipendenze di Carter e Hope, e la tensione travolge anche il suo rapporto con Brooke. Carter, ormai al comando, si getta subito sui suoi progetti: vuole fare della Forrester un marchio del lusso di respiro globale, con nuove acquisizioni. Hope torna al suo posto e per Hope for the Future arrivano sostegno convinto e copertura economica; entusiasta, assicura a Carter di credere pienamente nella sua visione. C’è poi la reazione di Zende, tanto indignato da raggiungere i Forrester e annunciare che si dimetterà per lealtà.

Passata l’euforia iniziale, Carter confida a Hope di non sentirsi in grado di reggere l’azienda da solo. Alla parte amministrativa può pensare lui, ma la gestione quotidiana, sostiene, va affidata a qualcuno di esperto. La scelta cade su Brooke, che in passato ha già guidato la Forrester. Hope la considera la candidata ideale, ma teme che il nuovo incarico possa incrinare il rapporto tra sua madre e Ridge. A Brooke viene comunque proposto il ruolo di amministratore delegato.

I Forrester contro il tradimento

Ridge, Steffy ed Eric non si danno pace e decidono di non rimettere piede alla Forrester finché non ne avranno ripreso il controllo. Ridge è tormentato soprattutto dalla firma messa sui documenti senza leggerli, perché si fidava di Carter. Insieme agli altri due è convinto che l’azienda finirà per crollare, dato che al nuovo vertice manca l’esperienza necessaria. Intanto, a casa di Eric, il gruppo cerca di capire come muoversi dopo aver dovuto cedere la Forrester a Carter e Hope.

Nelle giornate successive si unisce a loro anche Taylor, mentre Eric lascia trapelare tutta la sua delusione verso Carter. Ridge incarica Justin di trovare un cavillo legale per annullare il contratto, e Steffy attacca Hope senza mezzi termini: secondo lei ha plagiato Carter per mettere le mani sull’azienda. Quando i giornalisti si presentano alla sede della Forrester, Carter decide di diffondere un comunicato sui canali social della società e coinvolge anche Brooke nella comunicazione della nuova gestione.

La scelta di Brooke

Carter e Hope fanno il possibile per portare Brooke sulla poltrona di amministratore delegato. Lei è molto perplessa, perché accettare vorrebbe dire entrare in rotta di collisione con Ridge, ma alla fine decide di prendere in mano le redini dell’azienda. La decisione pesa sul rapporto con Ridge, che si sente tradito: ferito, si sfoga con Taylor e le racconta che Brooke, invece di difendere la famiglia, si è schierata con Hope e Carter. Taylor gli resta accanto e gli ricorda che non dovrà affrontare questo momento da solo, e Ridge comincia ad accorgersi di quanto abbia bisogno di lei.

Anche Steffy torna sulla questione, questa volta con Finn: Brooke ha agito senza avvisare né Ridge né il resto della famiglia e ha contribuito alla scalata dell’azienda. Steffy è stressata e arrabbiata per il modo in cui Brooke tratta suo padre, ma allo stesso tempo la preoccupa la salute di Eric, provato dalla malattia ma deciso a trovare il modo di riportare la Forrester Creations in famiglia.

Nota: ho dimenticato di linkare Beautiful.

Correzione, ecco il testo completo corretto:

Nel 2026 tornano su Canale 5 le nuove puntate di Beautiful: da lunedì 2 a sabato 7 novembre, alle 13.50, la settimana gira attorno alla scalata di Carter e Hope alla guida della Forrester Creations e alla scelta di Brooke, divisa tra l’azienda e Ridge.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI