Al Grande Fratello Vip 2026 Valeria Marini ha mostrato il suo lato più fragile. Nella tredicesima puntata, in onda dagli studi Lumina Studios di Roma con Ilary Blasi alla conduzione, la showgirl ha parlato tra le lacrime davanti ai coinquilini di sentimenti, lavoro e solitudine.

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Lo sfogo di Valeria Marini

Davanti ai compagni di avventura la Marini ha aperto una porta che di solito tiene chiusa, pronunciando parole durissime mentre la voce le si spezzava:

«Io sono una prigione dorata e volevo entrare nel Grande Fratello per guardare me stessa. Nella vita privata sono un disastro, sono intrappolata nel mio lavoro, ma io sono sola. Sono una fallita nei sentimenti. Ho incontrato pochi uomini giusti, sono stata ingannata, derubata… devo trovare una forza che non ho più».

Il racconto è andato avanti. Ha detto di aver attraversato momenti molto duri, di aver provato a far scivolare tutto con il sorriso e di poter contare sull’amore della gente, anche se tante persone l’hanno ingannata. Ha ammesso di non essere riuscita a fare il Grande Fratello che aveva in mente. A Ilary Blasi e al pubblico ha detto di credere ancora nell’amore.

Dalle sue parole è emerso anche un capitolo familiare doloroso: è cresciuta da sola, con una madre che ha sacrificato la propria vita per lei e per la sorella, e con la ricerca di un padre che non ha mai smesso. Una frattura che, ha spiegato, le toglie serenità in famiglia. Il suo modo di curare le ferite è mostrare soltanto la parte bella di sé.

Nel confessionale, ripresa con poco trucco e un abbigliamento semplice, si è rivista e ha commentato: «Mamma mia sono un mostro». Poi ha riflettuto sul mestiere: si considera abbastanza brava, ma vive il successo come una trappola, in un lavoro che le piace molto e che a volte però non le lascia tempo. Da qui l’esigenza di cercare una strada di rinascita e di ritrovare la forza che aveva prima.

Le reazioni nello studio

Selvaggia Lucarelli ha parlato di una Valeria più fragile, difficile da comprendere per i più giovani, e l’ha esortata a non nascondere questa parte di sé:

«Sto vedendo una Valeria più fragile, è difficile capire per i più giovani la vita di Valeria Marini. Questa parte di te, quella più fragile, non devi tenerla nascosta. Sei stata tutta la vita una barbie, cerca di uscire da questa vita».

Parole di grande affetto sono arrivate anche da Cesara Buonamici, che si è detta d’accordo con la socia:

«Mi unisco alle parole della socia, tu sei sulla scena come nessun’altro, ti prendi sempre la scena, questa è la tua natura, tu sei Valeria e splendi lo stesso anche se qualcuno cerca di toglierti la tua luce».

La lettera della sorella Claudia

Il momento più intenso è arrivato sul finale, con una lettera della sorella Claudia per Valeria. Claudia ha aperto lo scritto ricordando quanto la showgirl sia riservata, una caratteristica che però non le ha impedito di prendere carta e penna. Poi la promessa:

«Io per te ci sarò sempre, ti voglio bene».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI