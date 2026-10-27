Nella seconda stagione di Stick Clark Ross avrà molto più spazio: Timothy Olyphant, che nel primo ciclo di episodi aveva un ruolo ricorrente, è diventato membro fisso del cast della comedy di Apple TV+ con Owen Wilson. Il debutto è fissato per il 4 novembre 2026, con i primi due episodi disponibili al lancio.

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Più spazio per Clark Ross accanto a Pryce Cahill

L’annuncio risale al 17 febbraio 2026 e riguarda anche Judy Greer, promossa a sua volta a series regular. Nella prima stagione interpretava Amber-Linn, l’ex moglie di Pryce, personaggio che le era passato dopo l’uscita di Jamie Neumann durante la lavorazione. Per Olyphant il peso nella serie cresce: nel primo ciclo il suo Clark compariva in cinque dei dieci episodi, con l’esordio nel quarto. Ex professionista del golf, il personaggio condivide con Pryce Cahill un passato di competizione e rivalità mai davvero archiviata.

Il confronto con Pryce e le parole di Owen Wilson

Con Olyphant in pianta stabile, la serie può approfondire il rapporto tra i due uomini. Pryce continua ad accompagnare il giovane Santi Wheeler, interpretato da Peter Dager, verso il golf professionistico, ed è proprio Clark a spingerlo a scommettere su se stesso: nella nuova stagione l’obiettivo è diventare il golfista più anziano di sempre a vincere un major. Wilson ha raccontato di aver conosciuto Olyphant lavorando alla prima stagione, di aver apprezzato da subito il personaggio e il modo in cui il collega lo interpretava, e di aver quindi accolto con entusiasmo la possibilità di condividere più scene con lui. Rhea Seehorn, che nella seconda stagione interpreta Coach Amanda, condivide questa impressione. Resta da capire se Clark continuerà a essere una figura antagonistica o se avrà una redenzione.

Una carriera tra western, crime e commedia

La promozione segna un passaggio importante nel percorso televisivo di Olyphant. Dopo la cancellazione di Santa Clarita Diet nel 2019, aveva ritrovato alcuni dei suoi personaggi più noti solo attraverso produzioni derivate: Raylan Givens in Justified: City Primeval e Cobb Vanth in The Book of Boba Fett. Il suo curriculum attraversa generi diversi: lo sceriffo Seth Bullock di Deadwood, il crime di Justified, la commedia nera di Santa Clarita Diet e poi Lucky, The Five-Star Weekend e Alien: Earth. Clark Ross, a questo punto, può diventare una presenza stabile nella sua filmografia.

Creata da Jason Keller, che ne è anche showrunner, la serie ha debuttato il 4 giugno 2025 ed è stata rinnovata il 23 luglio dello stesso anno. Pryce Cahill, detto Stick, è un ex golfista professionista la cui carriera si è interrotta vent’anni prima: all’inizio della storia lavora in un negozio di articoli sportivi in Indiana, è divorziato e senza una direzione, e l’incontro con Santi gli dà una nuova occasione. Accanto a Wilson e Olyphant recitano Peter Dager, Lilli Kay nei panni di Christina «Zero» Duffy, Mariana Treviño (Elena, madre di Santi), Marc Maron (Mitts, amico di Pryce) e Judy Greer. La seconda stagione aggiunge Rhea Seehorn, Billy Zane, Rex Linn, Sasha Alexander e Missi Pyle, con il ritorno come ospiti dei telecronisti Jim Nantz e Trevor Immelman e degli appassionati di golf Matt Scharff e Dan Rapaport. Il primo ciclo di episodi ha raccolto l’81% di recensioni positive dalla critica e il 72% dal pubblico, mentre una recensione aveva assegnato sette stelle su dieci, notando proprio la capacità di Olyphant di lasciare il segno nonostante il minutaggio ridotto. La stagione da dieci episodi parte con due puntate il 4 novembre, poi ne arriva una a settimana fino al 30 dicembre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI