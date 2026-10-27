Scuola per guerrieri coraggiosi arriva su Apple TV il 25 novembre, e il trailer ufficiale italiano è già online. Diretto da McG, il film ha come protagonisti Chris Pratt, Linda Cardellini e il giovane Jude Hill e racconta di un ragazzo che scopre il coraggio grazie allo zio, un Navy SEAL decorato.

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Il trailer e il debutto su Apple TV

La pellicola esordirà in streaming sulla piattaforma in tutto il mondo mercoledì 25 novembre 2026. Il trailer, diffuso martedì, mostra l’incontro tra Marc e lo zio Jake e le prime tappe del percorso che il militare costruisce per il nipote. Sullo sfondo c’è una storia di formazione: un ragazzo fatica a trovare il proprio posto e trova in casa un maestro inaspettato.

Marc, lo zio Jake e l'”Operazione Warrior Kid”

A scuola Marc, interpretato da Jude Hill, subisce le angherie dei compagni e si sente sempre in ritardo: nello studio, in educazione fisica, perfino nel fare amicizia. L’estate cambia le cose quando arriva in casa lo zio Jake (Chris Pratt), un Navy SEAL decorato e ferito, che si ferma a rimettersi accanto a Marc e a sua madre Sarah (Linda Cardellini), sorella di Jake.

Per dare al nipote gli strumenti per difendersi, Jake mette a punto un programma ambizioso, costruito sulla sua esperienza di SEAL, e lo battezza “Operazione Warrior Kid”. L’obiettivo è trasmettere coraggio, disciplina e rispetto per sé stessi, senza insegnare a combattere; lungo il cammino è Jake stesso a fare i conti con i propri demoni interiori.

Cast, sceneggiatura e produzione

Il film adatta Way of the Warrior Kid, primo volume di una serie di romanzi per ragazzi firmata da Jocko Willink, ex comandante dei Navy SEAL diventato podcaster e autore di saggi su disciplina e leadership. Willink recita anche nella pellicola, e accanto ai tre protagonisti troviamo Ava Torres, Levi McConaughey, Darien Sills-Evans, Carl McDowell e Parker Young. Jude Hill, nei panni di Marc, era già apparso in “Belfast”.

Will Staples, già al lavoro su “Without Remorse” e “The Right Stuff”, firma la sceneggiatura, mentre dietro la macchina da presa c’è McG. La produzione è di Skydance per Apple Original Films: tra i produttori figurano David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger con McG e Mary Viola di Wonderland Sound, lo stesso Pratt con Indivisible Productions, Ben Everard, Bruce Wayne Gillies e Willink.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI