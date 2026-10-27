Questa sera, martedì 27 ottobre 2026, Antonino Monteleone è di nuovo in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata di Filorosso. Il talk di approfondimento parte dai grandi scenari internazionali e poi passa alle piazze italiane, tra manifestazioni, inchieste e disagio abitativo.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Dalla geopolitica alle proteste nelle città

Il primo blocco della serata riguarda le crisi internazionali che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali. A commentarle in studio c’è il sociologo e politologo Alessandro Orsini.

Si passa poi alle manifestazioni e agli scontri che hanno attraversato diverse città italiane e alle indagini che ruotano intorno a Youssef Siher, fermato perché ritenuto la mente del “Movimento 17 Ottobre”. Dopo le nuove tensioni del 24 ottobre, con gli scontri divampati a Torino, Roma e Bologna, una parte delle verifiche degli investigatori si concentra proprio su di lui, un ricercatore trentenne.

L’inchiesta di Ravenna e il nodo casa

Durante la puntata va in onda anche un’inchiesta in esclusiva sugli sviluppi dell’indagine della Procura di Ravenna sui presunti falsi certificati medici, rilasciati per attestare che i migranti irregolari non fossero idonei a restare nei Centri di permanenza per il rimpatrio.

Alla fine c’è spazio per l’emergenza abitativa. Le telecamere raccontano gli sfratti esecutivi, le storie degli anziani costretti a lasciare la propria abitazione, le difficoltà di chi non riesce ad accedere a un alloggio e le dinamiche che tengono in piedi il racket delle occupazioni abusive, compresi i circuiti che le favoriscono e le spiegano.

Gli ospiti in studio

Nel dibattito sono chiamati a confrontarsi, tra gli altri, la giornalista e scrittrice Karima Moual, il consigliere regionale lombardo del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino, il direttore di Libero Pietro Senaldi, il giornalista Gianluigi Paragone, l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace e il saggista Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella.

La puntata va in onda su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, dove resta disponibile anche on demand.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI