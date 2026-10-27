La seconda stagione di Dexter: Resurrection arriva presto su Paramount+, con debutto fissato per venerdì 30 ottobre 2026. La piattaforma ha presentato il trailer ufficiale e la key art, e Michael C. Hall torna a vestire i panni di Dexter Morgan.

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Quando esce e come vederla

Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno della serie, che porta con sé dieci episodi a cadenza settimanale. In Italia saranno disponibili sulla piattaforma di streaming di Paramount, mentre negli Stati Uniti l’accesso è riservato a chi sottoscrive il piano Premium. La produzione è di Paramount Television Studios e Counterpart Studios. Clyde Phillips è showrunner e produttore esecutivo insieme a Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez e Lilly Burns; il team si completa con John Goldwyn, Sara Colleton, Veronica West, Kirsa Rein, Tanner Bean e Katrina Mathewson.

Il primo trailer completo è uscito lo scorso 1 ottobre 2026, dopo un assaggio di quaranta secondi lanciato con lo slogan He’s back and sharper than ever. Il giorno dopo il debutto, il 31 ottobre, riparte anche Dexter: Final Cut, l’after show ufficiale ospitato dal canale YouTube di Dexter, condotto da Jamie Chung con un episodio ogni sabato.

Due assassini e una crisi di mezza età

La nuova stagione comincia tre anni dopo gli eventi della prima. Dexter deve vedersela con due killer molto diversi tra loro: uno ha alle spalle decenni di omicidi e una scia lunga e tristemente nota, l’altro è un giovane appena comparso sulla scena che semina il terrore a New York in modi mai visti prima. Il quadro si complica con un avversario inatteso, una crisi di mezza età che nessuno degli assassini gli aveva mai procurato.

Nel frattempo Harrison, interpretato da Jack Alcott, ha compiuto 21 anni e continua a cercare giustizia arruolandosi per diventare poliziotto nella Grande Mela. Padre e figlio si preparano così ad affrontare il capitolo più oscuro della loro storia.

Chi torna e chi si aggiunge al cast

Insieme a Michael C. Hall, insignito di un SAG Award e vincitore di un Golden Globe, ritroviamo Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar. Quest’ultimo, già visto brevemente nella prima stagione, è stato promosso a regular, quindi Joey Quinn avrà molto più spazio. Krysten Ritter torna come guest star, mentre Gabriel Luna entra nel cast nello stesso ruolo.

La seconda stagione accoglie anche quattro new entry fisse: Dan Stevens, Bokeem Woodbine (vincitore di un Emmy, nei panni del capitano Mixon), Nona Parker Johnson (Fiona Mixon) e Brian Cox, che vanta un Emmy, un Olivier Award e un Golden Globe e interpreta il serial killer che anni fa terrorizzò New York. Dan Stevens è invece il volto dell’assassino più giovane, appena affacciatosi sulla scena della città.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI