Nella prima serata di lunedì 26 ottobre 2026 vince Rai1. Nei dati di total audience, che comprendono anche lo streaming su schermi piccoli, Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia raccoglie 3.432.000 spettatori e il 22.16% di share, davanti al Grande Fratello Vip di Canale5, fermo a 1.801.000 spettatori con il 17.17%.

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La serata di Rai1

La fiction con Elena Sofia Ricci protagonista, giunta alla terza stagione e ormai alla penultima puntata, si conferma il titolo più visto della giornata e non lascia spazio agli avversari. Segue Grande Fratello Vip: la puntata, la tredicesima, era quella dei nominati e si è chiusa senza che nessuno uscisse dalla casa, con gli attacchi incrociati di Marina, Carmen e Guendalina contro Valeria Marini, la meno votata e a rischio eliminazione. Il Night che lo segue sale a 839.000 spettatori e al 25.4%.

Le altre reti

Nel resto del panorama le cifre restano più basse. Su Rai3 Lo Stato delle Cose arriva a 1.139.000 spettatori e all’8.39%, dopo una presentazione seguita da 1.126.000 persone (5.83%). Su Italia1 Fast & Furious 6 trattiene 735.000 spettatori (4.81%), mentre su Rai2 Si accettano miracoli si ferma a 709.000 (4.22%).

Più staccate le altre. La7 con M – Il Figlio del Secolo tocca 697.000 spettatori e il 4.22%, mentre Tv8 con GialappaShow ne porta 727.000 (5.16%). Chiudono la serata Rete4, dove Quarta Repubblica totalizza 602.000 spettatori (5.06%) dopo una presentazione da 733.000 (3.74%), e il Nove, con Little Big Italy a 543.000 spettatori (3.22%).

Uomini e Donne e il daytime

Se la prima serata sorride a Rai1, la classifica della total audience premia anche il daytime di Canale5: Uomini e Donne guadagna 91.000 spettatori rispetto ai dati precedenti e arriva a sfiorare il 24% di share, confermandosi uno dei titoli più solidi della fascia diurna.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI