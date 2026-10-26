Domenica 25 ottobre 2026 la seconda stagione di Libera ha debuttato su Rai 1 con 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share. Il nuovo capitolo, intitolato Libera – Il caso Elena Palma, riporta sul piccolo schermo Lunetta Savino nei panni della giudice Libera Orlando.

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Il confronto con la prima stagione

Per valutare il risultato conviene partire dall’esordio assoluto della serie. Nel 2024 la prima puntata andò in onda il 19 novembre e raccolse 3.409.000 spettatori con il 18,8% di share. Rispetto a quella partenza, il nuovo debutto perde 783 mila spettatori e 1,9 punti percentuali, pari a circa il 23% in meno di pubblico medio.

Il calo va letto insieme alla tenuta del primo capitolo. Le quattro serate del 2024 si chiusero con una media vicina a 3,35 milioni di spettatori e al 18,4% di share, restando sempre tra i 3,3 e i 3,4 milioni e con quote comprese tra il 18% e il 19%. Il 16,9% del nuovo esordio si colloca quindi circa 1,5 punti sotto quella media complessiva.

Il paragone resta poco lineare anche per un altro motivo: nel 2024 la fiction occupava la prima serata del martedì (dal 19 novembre al 10 dicembre), mentre ora si è spostata alla domenica. Con il cambio di giorno variano la concorrenza, le abitudini di chi guarda e la composizione del pubblico. Sarà la seconda puntata a dire se i 2,626 milioni e il 16,9% sono il nuovo punto di partenza o se la platea crescerà seguendo il caso.

La concorrenza della domenica

Su Canale 5 Racconto di una notte si è fermato all’11,7%, mentre il Clasico spagnolo trasmesso da Italia 1 ha totalizzato 1.954.000 spettatori con il 10,6% di share. Nella fascia dell’access prime time Affari Tuoi ha raccolto su Rai 1 4.126.000 spettatori e il 20,9%. Con questi numeri la fiction ha comunque vinto la serata.

Tre serate per sei episodi

La seconda stagione conta sei episodi, trasmessi a coppie in tre prime serate domenicali: dopo il debutto del 25 ottobre, il calendario prevede il 1° novembre con il terzo e il quarto episodio e l’8 novembre 2026 con gli ultimi due. La prima stagione, per confronto, aveva occupato quattro serate.

Al centro della storia c’è ancora Libera Orlando, che ora ricopre l’incarico di presidente della Sezione penale a Trieste. Arriva anche un magistrato siciliano, a cui dà volto Gaetano Bruno, mentre il caso al centro della storia è il femminicidio di Elena Palma. Sul fronte privato, la nipote Clara sta vivendo l’adolescenza e la giudice può contare sull’aiuto del padre della ragazza, Pietro, che Matteo Martari torna a interpretare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI