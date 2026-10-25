La storia di Muhammad Ali torna sullo schermo nella versione più ampia mai realizzata: The Greatest debutta il 4 novembre su Prime Video con otto episodi, tutti disponibili lo stesso giorno.

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Il debutto e la prima stagione

La serie arriverà in oltre 240 paesi e territori, in esclusiva sulla piattaforma e senza appuntamenti settimanali: tutti e otto gli episodi vengono pubblicati insieme, come un unico binge drop. La data era stata annunciata il 4 luglio 2026 durante una presentazione all’ESSENCE Festival of Culture, mentre il 14 ottobre Amazon MGM Studios e Prime Video hanno diffuso trailer e key art.

La prima stagione segue gli anni giovanili del campione: l’infanzia in Tennessee quando si chiamava ancora Cassius Clay, i primi passi tra i dilettanti e poi tra i professionisti, l’oro conquistato alle Olimpiadi di Roma del 1960 e i due incontri con il campione dei pesi massimi Sonny Liston. La sinossi ufficiale la presenta come una storia di formazione, con le battaglie personali, professionali e politiche che Ali affronta dentro e fuori dal ring. Il trailer insiste anche sul suo ruolo di figlio e sul rapporto con il padre, Cassius “Cash” Clay Sr.

Le riprese si sono svolte in Ontario, tra Toronto, Hamilton e Cobourg. Il 26 ottobre General Mills metterà in commercio una confezione limitata di Wheaties dedicata ad Ali, la quarta volta che il campione compare sulla scatola: stavolta il suo ritratto è affiancato da quello di Jaalen Best.

Il cast

Nei panni di Ali c’è Jaalen Best, visto in All American: Homecoming. Intorno a lui ruota un gruppo di attori che copre le figure decisive della sua vita: Omari Hardwick (Power) e Dana Gourrier (The Hateful Eight) sono i genitori, Cassius Clay Sr. e Odessa Clay. Giovanni Ribisi (Avatar) interpreta lo storico allenatore Angelo Dundee, Amin Joseph (Snowfall) il rivale Sonny Liston e Michael Ealy (Barbershop) Malcolm X, la figura politica e religiosa che avvicinò il pugile alla Nation of Islam. Reno Wilson (Dexter: Original Sin) è il cornerman Drew Bundini Brown, mentre Chris Jericho (Terrifier 3) è il leggendario wrestler Gorgeous George. Nel cast c’è anche Kai Parham, che interpreta Rudy Clay.

Come nasce la serie

La firma è di Ben Watkins, creatore e showrunner, che ha diretto i primi due episodi; tra gli altri registi figurano Stacey Muhammad e Craig Siebels. Alla sceneggiatura lavorano, con Watkins, Jeff Augustin, Aiyana White, Blaize Ali-Watkins, Chris Erric Maddox e Maria Warith-Wade.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’eredità di Ali, scomparso nel 2016. Tra i produttori esecutivi ci sono la vedova Lonnie Ali, Michael B. Jordan ed Elizabeth Raposo per Outlier Society, Josh Wakely, Corey Salter, Marc Rosen, Matthew Gross, Michele Anthony, Boyd Muir e Shawn Carter. Alla produzione partecipano anche Blue Monday Productions, Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment e Grace: A Storytelling Company. I diritti sulla vita del campione erano stati acquisiti in origine da Josh Wakely, che ha portato il progetto ad Amazon.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI