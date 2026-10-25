Domenica 25 ottobre Canale 5 trasmette in prima serata una maxi-puntata di Racconto di una notte, la serie turca con Burak Deniz e Burcu Yazgı Coşkun nei ruoli di Mahir e Canfeza. L’appuntamento è alle 21:20 e la programmazione va avanti fino alle 00:30, per quasi tre ore.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Le nozze segrete e lo scambio di imam

Sureyya ha organizzato all’insaputa di tutti l’incontro con il religioso che dovrà celebrare le nozze tra Efsane e Ferman; stando a quanto filtra, la cerimonia sarebbe fissata proprio mentre Sare pronuncia la sua promessa. A Villa Yilmaz nessuno ne sa nulla e tutti aspettano l’imam atteso per la commemorazione di Sevde. Quando i due religiosi si presentano, le identità si confondono e la giornata scivola in una serie di discussioni accese.

Dopo un litigio con Ezra, Ferman invita Efsane a fuggire con lui prima che arrivi Asaf, ma la ragazza rifiuta: darà il suo assenso solo se sarà la signora Asaf, con il signor Afet, a supplicarla di rientrare nella dimora. Più tardi Ferman torna a casa per recuperare denaro e qualche oggetto da rivendere: Sureyya se ne accorge, ma sceglie di coprirlo.

Nella stessa villa Sureyya accusa Fatma, a suo dire intenzionata a conquistare il signor Asaf, e con l’aiuto di Afet studia come allontanarla per sempre. Alla fine le tre donne raggiungono l’appuntamento con il signor Seref, l’uomo che Fatma punta a conquistare.

Gocke introvabile e la collera di Ozan

All’ospedale psichiatrico Mahir e Canfeza non trovano più alcuna traccia di Gocke, la misteriosa figlia di Rasit. A nasconderla, nella propria abitazione, è stato Ozan, che ha deciso di non ascoltare le obiezioni di Handan. Sare si imbatte nella bambola della ragazza, abbandonata a terra, e la fa recapitare a Canfeza: da quel dettaglio i due capiscono dove si trovi la giovane e, approfittando dell’assenza di Ozan, decidono di entrare. Ad attenderli, però, c’è un pericolo in agguato.

Tornato a casa, Ozan si accorge che la ragazza non c’è e, capito che è stata la madre a portarla via, perde la calma. La supplica di dirgli dove si trovi, ma Handan non si smuove: quel nascondiglio non glielo rivelerà mai.

La pista del mulino e la sosta in campagna

Nel frattempo Salih confida a Mahir una scoperta: Sare ha sbirciato di nascosto un messaggio della madre che parlava di Gökçe e di un mulino a Seref. Mahir parte subito per verificare quella pista; Canfeza, informata, pretende di andare con lui e insieme puntano verso Seref, decisi a riportare a casa la ragazza.

Arrivati in una casa isolata, ogni speranza svanisce: della giovane nessuna traccia, solo un messaggio che Handan ha lasciato per il figlio. Poco dopo una gomma bucata li blocca in aperta campagna e, con il telefono senza segnale, l’unica soluzione è bussare alla prima casa sulla strada. Ad accoglierli c’è un uomo gentile e disponibile, vedovo, la cui solitudine finisce per commuoverli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI