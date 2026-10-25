The Mosquito Bowl ha una data anche per chi preferisce vederlo a casa: il kolossal bellico di Peter Berg con Bill Skarsgård e Nicholas Galitzine arriverà su Netflix il 25 novembre, dopo l’uscita nelle sale statunitensi fissata per il 30 ottobre.

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Prima al cinema, poi in streaming

Il servizio di streaming ha scelto la strada delle sale selezionate. Dal 30 ottobre il film sarà proiettato in un numero limitato di cinema, alcuni dei quali appartenenti alla catena AMC, e solo dopo arriverà in catalogo. Netflix sta sperimentando questa formula ibrida con una manciata di titoli scelti, e in questo caso prevede anche la comunicazione ufficiale degli incassi, un passaggio tutt’altro che scontato per l’azienda. Tra le due uscite passa poco meno di un mese, una finestra pensata per dare respiro al film nelle sale senza rinunciare alla rapidità dello streaming.

Una partita di football prima di Okinawa

La storia parte da un fatto realmente accaduto, raccontato nel libro di Buzz Bissinger: nei giorni che precedono la battaglia di Okinawa, un gruppo di giovani Marines, ex stelle del football universitario, si ritrova a giocare una partita destinata a restare nella memoria. Berg conosce bene questo intreccio tra sport e guerra, perché ha già raccontato sia il football, nella serie Friday Night Lights, sia il mondo militare, in Lone Survivor e Battleship. Nel cast, accanto a Skarsgård e Galitzine, figurano Ray Nicholson e Tom Francis. Producono il film il regista stesso con la sua Film 44, Brian Grazer per Imagine Entertainment e Alex Gayner, mentre tra i produttori esecutivi compaiono Ezra Emanuel, lo stesso Bissinger e Jeb Brody. Berg e Netflix hanno già lavorato insieme: negli ultimi anni l’azienda ha prodotto con lui Spenser Confidential, la miniserie western American Primeval e la serie Painkiller.

Un’accoglienza critica divisa

La première mondiale si è tenuta il 22 ottobre 2026 all’AFI Fest, e le prime recensioni uscite da lì descrivono un’accoglienza tutt’altro che compatta. Da un lato viene apprezzata la capacità di mostrare la brutalità del conflitto con una messa in scena efficace, dall’altro si lamenta una scrittura che lascia poco spazio ai quattro protagonisti, nonostante le prove convincenti degli interpreti. Il film, vietato ai minori non accompagnati e della durata di 127 minuti, si presenta insomma come un’opera ambiziosa, che punta molto sull’impatto visivo e sulla ricostruzione storica.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI