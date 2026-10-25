Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno fatto pace a Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 24 ottobre la coppia è tornata in pista, dopo le tensioni dei giorni precedenti, con un paso doble che ha convinto la giuria, con la sola eccezione di Carolyn Smith.

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Le scuse e il chiarimento in pista

Il caso era nato il 17 ottobre, quando un errore nel quickstep aveva rovinato l’esibizione e aveva innescato una reazione emotiva che aveva travolto anche il maestro. Davanti a Milly Carlucci, l’attrice aveva spiegato il proprio blocco con la madre avvistata in platea. Le tensioni erano andate avanti anche dopo la diretta, poi i due si sono riavvicinati, anche per il bene della gara. Nella clip di presentazione della puntata, Safroncik ha ammesso le proprie mancanze e ha dato ragione ai giudici, definendo esagerato il modo in cui si era rivolta al suo compagno di ballo.

Poi sono arrivate le scuse, rivolte direttamente al maestro:

Io sono abituata a non sbagliare. Io sono da sola, faccio tutto con le mie forze da quando sono piccola. Come abitudine di famiglia mi è stato detto di non sbagliare. Ho ascoltato la giuria, ho ascoltato il mio maestro e se sono stata così passionale è perché noi siamo litigarelli.

Incalzata da Alberto Matano, l’attrice ha raccontato di essere una donna dal carattere molto forte, capace di passare dalla dolcezza all’aggressività, e di non volersi scusare per questo: “La settimana scorsa ho vissuto una grande debolezza, ma sono sempre io. Ho un carattere che gestisce tutto ma comunque si perde ogni tanto”.

A sciogliere la tensione ha pensato Rossella Erra, che ha rilanciato l’indiscrezione su un presunto interesse sentimentale di Safroncik per il ballerino, sostenendo che a Leonardo non dispiaccia. L’attrice ha risposto sullo stesso tono giocoso: le piacciono gli uomini che la corteggiano, ha detto, mentre lui si limita a bacchettarla, e se corteggiasse si potrebbe anche darci uno sguardo. A quel punto Lini si è inginocchiato davanti a lei. Sempre secondo Erra, l’energia tra i due può nascondere indifferenza, odio o amore.

Il richiamo di Carolyn Smith

Non tutti, però, hanno archiviato la questione. Carolyn Smith, capitana della giuria, ha attaccato la concorrente chiedendole di non rivolgersi mai più in quel modo al maestro.

Una persona che insulta così un maestro di ballo non è accettabile. Io mi auguro di non sentire mai più una cosa così, né da te né da nessun altro.

La giurata ha poi ricordato alcuni problemi tecnici della performance, tra cui lo sguardo lanciato alla giuria, interpretato come una sfida più che come una scelta legata al proprio personaggio: “Ha fatto uno sguardo alla giuria che non è stato bello, spero non rivederlo mai più. L’interpretazione è una cosa, sfidare è un’altra”.

Il verdetto della giuria

Il paso doble, molto intenso, ha superato l’esame dei giudici: la coppia è stata promossa, con il solo no di Carolyn Smith. Nelle pagelle della serata è arrivato un 6.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI