Domenica 1° novembre, alle 21.20 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. La vendetta resta il filo che muove le scelte dei personaggi.

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La ricerca di Gokce

Mahir e Canfeza continuano a dare la caccia a Gokce, ma la pista che seguono li conduce in una casa isolata dove della ragazza non c’è traccia. Al suo posto trovano un messaggio che Handan ha lasciato per suo figlio. Rimasti in mezzo alla campagna con una gomma bucata e senza campo sul cellulare, sono costretti a bussare alla prima abitazione che incontrano. Ad accoglierli c’è un uomo gentile e disponibile, che la vedovanza ha reso molto solo e che finisce per conquistare la loro simpatia.

La giornata trascorre insieme al signor Veli, l’uomo che li aveva ospitati la sera precedente dopo il guasto. Quando lasciano la sua casa, arriva la segnalazione di un indirizzo dove Gokce potrebbe trovarsi. Mahir e Canfeza corrono verso il luogo indicato, una fabbrica di scarpe in disuso, ma ad attendere Canfeza non c’è la ragazza: è un falso appiglio architettato di proposito da Mahir, che ha voluto prepararle una sorpresa.

Il piano per Fatma

Intanto Ferman fa una capatina a casa per prendere un po’ di denaro e qualche oggetto da rivendere. Sureyya se ne accorge, ma sceglie di tacere e di coprirlo. Poi è il turno di Fatma, Afet e Sureyya, che si presentano all’appuntamento con il signor Seref, l’uomo che Fatma vorrebbe conquistare. Afet e Sureyya provano a combinare le nozze tra i due, ma l’incontro prende una piega del tutto inattesa: è il signor Seref a innamorarsi di Sureyya, al punto da chiederle la mano.

Lo scontro tra Gulizar e Asaf

Gulizar si scontra con Asaf, che ha inviato il proprio legale a casa Kilimci per farle firmare un documento con cui rinuncia all’eredità di Kemal. Ferita nell’orgoglio, la donna non ha alcuna intenzione di cedere i beni che Kemal le ha lasciato. Ferman, dal canto suo, continua a cercare soldi e finisce per sedersi al tavolo di una bisca clandestina.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI