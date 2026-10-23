Il ritorno di Pluribus si avvicina. Rhea Seehorn, protagonista della serie di Apple TV creata da Vince Gilligan, ha fatto sapere di essere in partenza per il set della seconda stagione, mentre il calendario delle riprese sembra ormai definito.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Le riprese partono tra la fine di ottobre e i primi di novembre

A dare l’annuncio è stata la stessa Seehorn, il 19 ottobre, durante il red carpet di un evento speciale organizzato dall’Academy Museum, confermando che la partenza verso il set è ormai questione di giorni.

“I’m leaving very soon to shoot season 2,” ha detto Seehorn.

L’orizzonte temporale combacia con quello indicato da Gilligan, secondo cui la lavorazione non sarebbe cominciata prima della fine di ottobre o dell’inizio di novembre. A queste parole si aggiungono le indicazioni di un elenco di produzioni, che colloca l’avvio delle riprese ad Albuquerque, in New Mexico, il 31 ottobre 2026. La data non è stata annunciata ufficialmente, ma non si allontana da quella raccontata dalla protagonista.

Per la seconda stagione, invece, non c’è ancora una data di uscita. La prima, che ha portato la serie al debutto nel novembre 2025, è disponibile in streaming su Apple TV.

Un solo copione, e Seehorn lo definisce bananas

Sul fronte delle sceneggiature, l’attrice ha raccontato di avere in mano soltanto il primo episodio, e il giudizio che ne dà è entusiasta.

“It is bananas. It is absolute bananas.”

Gilligan aveva confermato a settembre che i primi due episodi erano già scritti, precisando però che la stagione nel suo insieme non poteva dirsi completata: la storia era stata strutturata, ed è quella la parte più complicata del lavoro. L’intenzione era di consegnare agli attori i primi due script nel giro di una settimana circa, così da dare loro un’idea di come sarebbe cominciata la nuova stagione.

Alla domanda su cosa attendesse con più curiosità, Seehorn ha messo davanti a tutto le persone: la troupe che considera una seconda famiglia e la possibilità di tornare a lavorare con Gilligan, accanto al quale era già stata in Better Call Saul.

“My family. My second family. My family away from home. And being able to work with Vince again. His scripts are always the hardest thing I’ve ever done, and the best thing I’ve ever done.”

Sulla direzione della storia non si è sbilanciata, senza anticipare nulla sulla seconda stagione, concedendosi soltanto una battuta sulla premiere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI