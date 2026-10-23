Chris Jericho si aggiunge al cast di The Greatest, la miniserie di Prime Video su Muhammad Ali: interpreterà Gorgeous George, il pioniere del wrestling che influenzò il giovane campione. Gli otto episodi arrivano tutti il 4 novembre.

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Jericho nel ruolo di Gorgeous George

L’attore e lottatore compare per la prima volta nel quarto episodio, con i riccioli che furono il marchio di fabbrica del personaggio. The Greatest ripercorre i momenti decisivi della vita e della carriera di Ali dentro e fuori dal ring, compresi quelli rimasti lontani dai riflettori. Racconta l’icona, ma anche l’uomo, il marito, il padre, il fratello, il figlio.

Ben Watkins ha creato la serie e ne firma la produzione esecutiva: è il primo progetto sceneggiato autorizzato sulla vita del pugile. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Lonnie Ali, vedova del campione, Outlier Society di Michael B. Jordan, Authentic Studios, Roc Nation, Shawn Carter, Polygram Entertainment e Grace: A Storytelling Company.

Fuori dal ring Jericho si è fatto conoscere come wrestler nella WWE e poi nella AEW, dove combatte ancora di tanto in tanto. Tra i suoi lavori più recenti figurano Tracker e Margo’s Got Money Troubles; sarà anche nella seconda stagione di Dexter: Resurrection, in arrivo il 30 ottobre su Paramount+. Dietro la macchina da presa ha prodotto Vietslam: Squashing the Cultural Gap, sulla diffusione del wrestling in Vietnam, e l’horror Dead of Night, che uscirà in un numero limitato di sale il 13 novembre.

Chi era Gorgeous George

Il suo vero nome era George Raymond Wagner. Negli anni Quaranta e Cinquanta fu tra i lottatori più seguiti dal pubblico, celebre per l’esibizionismo, la spacconeria e i comportamenti da cattivo. Nel 1949 interpretò se stesso in Alias the Champ, mentre più di recente Adam Demos gli ha dato il volto in Queen of the Ring, uscito nel 2025. Nel 2010 è entrato nella WWE Hall of Fame.

Ali e Gorgeous George si incontrarono nel 1961: dal wrestler il futuro campione avrebbe preso l’abitudine di provocare il pubblico, oltre al gusto per le filastrocche e le frasi a effetto che lo resero famoso.

Il cast e il debutto su Prime Video

Jaalen Best veste i panni di Ali, affiancato da Omari Hardwick e Dana Gourrier nei ruoli di Cassius “Cash” Clay Sr. e di sua moglie Odessa “Bird” Clay, genitori del campione e di Rudy Clay, interpretato da Kai Parham. Amin Joseph è Sonny Liston, rivale di Ali e campione dei pesi massimi; Giovanni Ribisi è Angelo Dundee; Michael Ealy, in un ruolo ricorrente, è Malcolm X.

La messa in onda è fissata per mercoledì 4 novembre, con l’intera stagione disponibile in una sola volta in oltre 240 tra Paesi e territori, Italia compresa, in esclusiva su Prime Video. Le riprese si sono già concluse, mentre le recensioni resteranno sotto embargo fino a venerdì 30 ottobre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI