HBO sta sviluppando una nuova serie live-action dedicata a Poison Ivy, con Lauren LeFranc, creatrice di The Penguin, in trattative per il ruolo di produttrice. Il progetto muove i primi passi negli studi di Warner Bros. Television e DC, ma non ha ancora ricevuto un ordine ufficiale dalla rete.

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Un cantiere ancora aperto

Il coinvolgimento di LeFranc, stando alle prime indiscrezioni, resterebbe circoscritto alla produzione: nessun autore risulta al momento legato alla sceneggiatura, e una trama vera e propria non esiste ancora. Qualora arrivasse il via libera, l’approdo naturale sarebbe HBO, la stessa rete che ha ospitato The Penguin. La produttrice ha firmato nel 2025 un accordo globale biennale con l’emittente e ha dato vita alla propria società, Acid and Tender Productions.

Da chiarire resta anche la collocazione della storia. La serie non farebbe parte dell’universo avviato da Matt Reeves con The Batman, quello in cui Robert Pattinson veste i panni di Bruce Wayne. Non è ancora stabilito se Pamela Isley troverebbe posto nel DC Universe di James Gunn e Peter Safran oppure se la sua vicenda resterebbe autonoma. Circonda il progetto, inoltre, la voce di un possibile coinvolgimento di Yes, Norman Productions, la società di Kaley Cuoco, al momento priva di conferme.

Chi è Pamela Isley

Dietro il nome di Poison Ivy c’è una botanica che nelle varie versioni della storia sviluppa un legame profondissimo con il mondo vegetale, arrivando a controllare le piante e a servirsi di sostanze chimiche e feromoni per orientare il comportamento altrui. Creata da Robert Kanigher e Carmine Infantino, esordisce sui fumetti DC nel 1966 e diventa in fretta una delle avversarie più riconoscibili di Batman.

A distinguerla da molti altri criminali di Gotham è la sua ambiguità morale: non la muovono il denaro o la conquista del potere, ma la convinzione che l’umanità minacci la sopravvivenza della natura. Le sue ragioni possono risultare comprensibili, i metodi con cui le persegue molto meno. Sul grande schermo la versione più celebre resta quella di Uma Thurman in Batman & Robin del 1997, diretta da Joel Schumacher con un’estetica teatrale e sopra le righe. In televisione il personaggio è passato da Gotham, dove l’hanno interpretata Clare Foley, Maggie Geha e Peyton List, e da Batwoman, con Bridget Regan nella terza stagione. Nella serie animata Harley Quinn, dove le presta la voce Lake Bell, il suo legame sentimentale con Harley è una delle linee portanti.

La scommessa sui cattivi di Gotham

L’attenzione per Poison Ivy arriva dopo il risultato di The Penguin, il crime drama con Colin Farrell che ha trasformato un antagonista del Cavaliere Oscuro nel protagonista di un racconto autonomo, costruito su potere, legami familiari e violenza. La serie ha raccolto 24 nomination agli Emmy, con Cristin Milioti premiata come Migliore Attrice Protagonista e Colin Farrell insignito del Golden Globe.

Se The Penguin raccontava le dinamiche criminali della città, una storia su Pamela Isley potrebbe muoversi su terreni diversi, tra il rapporto tra umanità e natura, l’ossessione scientifica e i limiti morali dell’ambientalismo radicale. La difficoltà sta nel trasformare una figura spesso ridotta alla sua componente più spettacolare in una protagonista capace di reggere un racconto psicologicamente articolato, ma l’assenza di sceneggiatori e di una trama ufficiale rende premature le anticipazioni sul tono e sulla struttura.

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia, che punta a dare spazio ai cattivi di Gotham anche fuori dalle avventure del Cavaliere Oscuro. Clayface, l’horror diretto da James Watkins con Tom Rhys Harries, va in questa direzione. Restano inoltre in lavorazione The Brave and the Bold, che introdurrà una nuova versione di Batman nel DCU, e un film dedicato a Bane e Deathstroke. Per ora la serie su Poison Ivy non ha un cast, una data di uscita né un ordine ufficiale da parte della rete.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI