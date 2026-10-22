Mercoledì 21 ottobre è andato in onda il secondo appuntamento di Il Volo – Uno per Tutti, in prima serata su Canale 5 da Palazzo Te a Mantova. Sul palco il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con Ignazio alla conduzione e Noemi accanto a lui.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Gli ospiti della seconda puntata

La serata si costruisce intorno agli incontri tra il trio e gli artisti che si alternano sul palco: Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli ed Ekaterina Bakanova. Ognuno arriva con un proprio repertorio, che passa dalla canzone italiana ai classici internazionali, e lo intreccia con quello de Il Volo in momenti da solista, duetti e collaborazioni, mentre l’orchestra accompagna le esibizioni.

Ignazio Boschetto alla conduzione, Noemi sul palco

A guidare questa puntata è Ignazio Boschetto, affiancato da Noemi: prende il posto di Piero Barone, che aveva presentato l’esordio insieme ad Amadeus. Lo show va in onda dalle 21:30 e si segue anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. La cornice resta quella di Palazzo Te, la dimora rinascimentale dei Gonzaga a Mantova.

Il progetto porta la firma di Michele Torpedine, con FriendsTV alla produzione e all’organizzazione e Luigi Antonini alla regia. Dopo questa serata resta un solo appuntamento, il terzo e ultimo, in calendario mercoledì 28 ottobre.

Gli ascolti della prima puntata

L’esordio, andato in onda il 14 ottobre, è stato seguito da 2.073.000 spettatori, pari al 17,7% di share. Nella stessa fascia Tale e quale show su Rai 1 ha raccolto 2.498.000 spettatori e il 17,9%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI