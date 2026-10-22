HBO ha dato il via libera ufficiale alla serie che proseguirà la storia di Crazy Rich Asians, con le riprese in programma per il 2027. Constance Wu, la Rachel Chu del film del 2018, ha seguito il progetto fin dalle prime avances.

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Il via libera e i tempi delle riprese

L’attrice ha spiegato di essere al corrente dell’operazione da più di un anno, da quando le era arrivata la proposta di trasformare il seguito in una serie televisiva. Ha scelto di non dire nulla per tutto questo tempo perché a Hollywood capita spesso che un’offerta venga accettata e poi cada nel vuoto, e con un pubblico così legato al film non voleva alimentare aspettative destinate a restare deluse.

Fino a poco prima dell’annuncio, però, nulla era certo. I contratti si negoziavano e le assicurazioni sul via libera si susseguivano, ma l’approvazione definitiva è arrivata soltanto due giorni prima della comunicazione ufficiale: Wu ha saputo che la serie si sarebbe fatta davvero solo la settimana scorsa.

Chi spera di vederla già nel corso del prossimo anno resterà deluso. La lavorazione non è ancora cominciata e partirà nel 2027, a cui seguiranno mesi di riprese e poi la post-produzione. Le riprese si svolgeranno a New York, la città in cui l’attrice vive, e questo per lei è un motivo di entusiasmo in più.

Un mondo più ampio, da raccontare con calma

Per Wu il passaggio al piccolo schermo non cambia il mestiere: la storia resta una storia, che sia pensata per il cinema o per la televisione, e il suo lavoro rimane lo stesso. Il vantaggio sta nello spazio a disposizione. Kevin Kwan ha scritto diversi romanzi ambientati in quello stesso universo e la serialità permette di dare peso a figure che in un solo film non troverebbero posto. Accanto ai personaggi già noti se ne aggiungono di nuovi, da sviluppare con più agio, e chi ha letto i libri dovrebbe esserne contento.

Otto episodi, il cast e chi lavora dietro le quinte

Il progetto ha preso forma l’8 ottobre, quando HBO ha annunciato una serie in otto episodi, un dramma da un’ora a puntata basato sulla saga letteraria di Kwan. La vicenda riparte da dove si era chiuso il film. Sul fronte del cast tornano Constance Wu, Henry Golding e Ronny Chieng nei panni dei protagonisti, mentre Michelle Yeoh riprende il suo personaggio con un ruolo ricorrente, non da protagonista.

Adele Lim, che aveva firmato la sceneggiatura del lungometraggio, guida la serie come showrunner e produttrice esecutiva; con lei figurano Kwan, Nina Jacobson, Brad Simpson e Jon M. Chu, regista del film. La produzione è affidata a HBO e Warner Bros. Television.

Uscito nel 2018, il film ha incassato circa 239 milioni di dollari nel mondo contro un budget di 30 milioni, diventando il maggiore incasso nordamericano per una commedia romantica di uno studio hollywoodiano in quasi dieci anni. L’annuncio della serie è arrivato pochi giorni dopo il perfezionamento dell’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Skydance.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI