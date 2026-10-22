Prime Video ha diffuso il nuovo trailer ufficiale della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che debutterà l’11 novembre 2026. Le immagini mostrano una Terra di Mezzo devastata dalla guerra e un Sauron sempre più vicino al dominio assoluto, con un confronto inedito destinato a far discutere.

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Sauron e il Balrog, lo scontro nel cuore di Khazad-dûm

Nel filmato diffuso dalla piattaforma il 21 ottobre 2026, l’Oscuro Signore interpretato da Charlie Vickers affronta direttamente un Balrog nelle profondità di Khazad-dûm: la spada infuocata della creatura si incrocia con quella di Sauron. È una delle tante anticipazioni contenute nel trailer. A prestare la voce al Balrog sarà Simon Pegg, scelta che lascia intuire per la creatura una dimensione espressiva più articolata rispetto alle apparizioni precedenti: era già comparsa nella prima stagione, nascosta dentro la montagna, per poi trasformarsi in minaccia concreta nel finale della seconda.

Il duello mette uno di fronte all’altro due esseri della stessa antica stirpe spirituale dell’universo di J.R.R. Tolkien. Entrambi sono Maiar, creature soprannaturali la cui origine precede quella di Uomini ed Elfi, ma il loro posto nella storia della Terra di Mezzo è diverso: Sauron ha piegato la propria ambizione a un progetto di dominio, mentre il Balrog incarna una forza distruttiva erede di Morgoth. Le conseguenze potrebbero farsi sentire su Khazad-dûm e sul rapporto tra Sauron e i Nani.

Il resto del trailer completa il quadro: la torre di Barad-dûr è ormai completata, i Nazgûl volano in groppa alle loro creature alate, i draghi attaccano la Terra di Mezzo e Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, combatte contro gli Spettri dell’Anello. Il filmato si chiude con l’immagine dell’Unico Anello al dito di Sauron, circondato dalla lava del Monte Fato.

Cinque anni dopo Eregion, la resistenza dei popoli liberi

La nuova stagione riprende la storia con un salto temporale di cinque anni rispetto alla caduta di Eregion, mostrando le conseguenze della distruzione della città e l’avanzata delle armate di Sauron, che consolida il controllo su Mordor mentre si prepara a forgiare l’Unico Anello. I Nani si sono rifugiati nelle profondità di Khazad-dûm, gli Elfi difendono Lindon e Gran Burrone grazie al potere dei Tre Anelli, e gli altri popoli cercano di organizzare una resistenza. Il trailer mostra l’Alto Re Gil-galad, interpretato da Benjamin Walker, prendere atto della superiorità numerica del nemico: la guerra è entrata in una fase decisiva.

Tutti i popoli della Terra di Mezzo sono impegnati nella lotta eroica contro Sauron e il suo esercito di Orchi

Nelle nuove immagini Gandalf, interpretato da Daniel Weyman, combatte contro un Nazgûl nelle terre orientali di Rhûn, dove resta aperta la minaccia del Mago Oscuro di Ciarán Hinds. A Númenor, Pharazôn (Trystan Gravelle) è ormai al potere e le tensioni politiche del regno potrebbero sfociare in una guerra civile. Torna anche Celeborn, marito di Galadriel, interpretato da Jamie Campbell Bower, mostrato finalmente riunito all’elfa: una dinamica personale che potrebbe modificare il percorso del personaggio dopo le prime due stagioni. Completano il cast Robert Aramayo nei panni di Elrond, Maxim Baldry come Isildur, Owain Arthur come Durin IV, Sophia Nomvete come Disa e Lloyd Owen nel ruolo di Elendil.

Debutto l’11 novembre, otto episodi e le novità del cast

L’appuntamento è fissato per l’11 novembre 2026, quando arriveranno i primi quattro episodi; altri due seguiranno il 18 novembre e gli ultimi due il 25, per un totale di otto puntate. La distribuzione sarà globale, in oltre 240 Paesi e territori, Italia compresa. La stagione è prodotta dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, che figurano anche come executive producer insieme a Lindsey Weber, Justin Doble e Kate Hazell, mentre dietro la macchina da presa Charlotte Brändström è affiancata da Sanaa Hamri e Stefan Schwartz.

Tra le new entry spiccano Eddie Marsan nel ruolo di Thrain, fratello del Re Durin, Andrew Richardson nei panni di Anarion, fratello minore di Isildur, e Adam Young come Marnûkh, un misterioso Orco che potrebbe non essere ciò che sembra. La terza stagione è ormai completata e pronta al debutto, ma un rinnovo per la quarta non è stato ancora annunciato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI