Negli episodi di Tutto per la mia famiglia in onda dal 26 al 30 ottobre, Doruk scopre che Omer è costretto a lavorare per uno strozzino, Nebahat fa di tutto per non concedere il divorzio ad Akif e Asiye finisce in ospedale. Su Canale 5 l’appuntamento resta doppio: le puntate feriali vanno in onda intorno alle 16:10, il giovedì in prima serata, e gli episodi restano disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

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Sengül invita Orhan a cena, Doruk scopre i guai di Omer

Per riconquistare un posto speciale nel cuore di Orhan, Sengül organizza una cena, e lui accetta l’invito pur senza grande entusiasmo. Nel frattempo Doruk segue Omer fino al lavoro e si imbatte in una verità inquietante: il ragazzo è costretto a lavorare per un pericoloso strozzino, Tayfun, per tenere al sicuro i suoi familiari.

La stessa scoperta arriva presto anche a Sengül, che la apprende da Enver e decide di affrontare il nipote per farsi spiegare cosa sta succedendo. Sul fronte domestico Gonul si trova in difficoltà con un problema, ma l’intervento rapido di Orhan le permette di risolvere tutto prima che arrivino i clienti per il pranzo. A scuola, intanto, Harika mette in scena una provocazione ai danni di Ogulcan uscendo con Emir, come a voler chiudere per sempre con il passato. La professoressa Filiz, dal canto suo, assegna alla classe un esercizio di autoanalisi allo specchio che mette in crisi più di uno studente.

C’è poi Asiye, che Doruk invita a casa per ripassare matematica: accetta, pur temendo di incontrare Nebahat, e infatti la donna si presenta all’improvviso. Per non farsi scoprire, la ragazza si rifugia in giardino mentre Doruk intrattiene la madre, e appena lei si allontana verso il bagno ne approfitta per riaccompagnarla a casa.

In tribunale Nebahat cambia idea sul divorzio

Akif si presenta in aula per divorziare da Nebahat e, fuori, chiama Harika confidandole che quella stessa sera chiederà a Suzan di sposarlo. Nebahat ascolta la conversazione e va su tutte le furie; poi, davanti al giudice, cambia atteggiamento e dichiara di non volere il divorzio, per amore del marito. Il suo vero piano, però, è un altro: ostacolare Akif e allungare i tempi della causa. Ayla, che le resta accanto, le propone di passare una giornata insieme per distrarla.

Akif, dal canto suo, racconta a Suzan di avere già chiuso il matrimonio con Nebahat e, nel corso di una cena a due, le chiede di sposarlo: la donna accetta piena di entusiasmo. La felicità dura poco, perché il giorno successivo scopre l’inganno e riconsegna all’uomo l’anello di fidanzamento.

Nel frattempo Resul organizza un furto nella villa di Akif per mettere le mani sui suoi dispositivi elettronici. Tra la refurtiva spunta anche il computer di Kaan, dentro cui è custodito il video della morte di Veli. Non pago, Resul si affida a un hacker perché copi su una chiavetta USB tutto ciò che è contenuto nel portatile di Akif.

Omer lascia Tayfun, Asiye colpita mentre protegge il fratello

La posizione di Omer precipita quando Tayfun lo trascina in una nuova riscossione: davanti all’ordine di picchiare un debitore, il ragazzo si ribella e abbandona il posto. Il giorno seguente lo strozzino manda un suo uomo a casa di Omer per intimidirlo e, rimasto senza alternative, il giovane si rivolge a Doruk, che gli anticipa la somma necessaria a chiudere il debito e a togliersi definitivamente Tayfun di torno.

Quando arriva il momento di pagare, Doruk vuole accompagnarlo e assiste a una scena di violenza: un uomo al servizio dello strozzino aggredisce con ferocia un debitore. Sconvolto, il ragazzo chiama subito la polizia.

Sul finire della settimana la vicenda precipita: Asiye si mette tra il fratello e il pericolo, fa scudo con il proprio corpo a Omer e viene colpita in pieno petto da un proiettile. Portata d’urgenza in ospedale, diventa il centro dei sensi di colpa di Omer, che si sente responsabile di quanto accaduto, mentre Doruk gli rinfaccia di avere esposto la famiglia a un rischio enorme.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI