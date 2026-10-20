Martedì 20 ottobre 2026, nella casa del Grande Fratello Vip 2026 torna a parlarsi di un triangolo: Valeria Marini, Marina La Rosa e Alex Belli. La sintonia tra l’attore e Marina non sfugge a nessuno, e Valeria, davanti alle telecamere, ammette di essere gelosa. Una confessione che si intreccia con i commenti dello studio e con la battuta ironica della stessa Marina.

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La confessione di Valeria Marini

Una clip mostrata in puntata mette al centro il timore della showgirl per l’attenzione che Alex dedica a Marina, mentre tra i due viene letta una sintonia che qualcuno descrive come una chimica linguistica. Valeria racconta quello che prova senza giri di parole.

«Era già importante prima, tra noi c’è un legamento grande, la mia gelosia è una gelosia di una persona a cui voglio bene»

La gelosia, spiega, nasce dall’affetto e da un rapporto che considera solido, non da un sentimento possessivo. È così che Valeria chiarisce il senso delle sue parole, mentre la casa continua a seguire ogni movimento tra lei, Alex e Marina.

Le parole di Cesara Buonamici

Anche lo studio entra nella dinamica: Cesara Buonamici prende posizione con una battuta che riassume la tensione percepita tra le mura della casa.

«Ho detto non mi toccare Alex Belli a Selvaggia. E’ stato gentile, garbato e accudente a Valeria nel suo momento di difficoltà però con Marina c’è una tensione»

L’opinionista sottolinea la premura mostrata dall’attore verso Valeria nei passaggi più delicati, senza ignorare l’attrito che si avverte con Marina. Un equilibrio che resta al centro della puntata e che alimenta il confronto tra le tre persone coinvolte.

Marina La Rosa ironizza

A chiudere il cerchio è Marina La Rosa, che sceglie di sdrammatizzare e allontana l’idea di uno scontro diretto con Valeria.

«Non ci tireremo mai i capelli con Valeria, anche se Alex è il maggiordomo di Valeria»

Con una battuta, Marina ridimensiona la tensione e rivendica il proprio ruolo senza alzare il tono. Alex resta il punto di raccordo tra le due donne, mentre nella casa la gelosia di Valeria continua a essere uno dei fili conduttori della convivenza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI