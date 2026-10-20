Camila Mendes torna nei panni di Ana: l’attrice è pronta a girare il sequel di Upgraded, la commedia romantica che l’aveva vista protagonista nel 2024. Questa volta la lavorazione si sposta in Italia, dove le riprese del nuovo film targato Amazon MGM Studios partono questo mese, ottobre.

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Riprese italiane e una nuova regista

La produzione del seguito prende il via in questi giorni nel nostro paese, con Becca Gleason alla regia al posto di Carlson Young, che aveva diretto il primo capitolo. La sceneggiatura resta affidata alle stesse penne dell’originale, Luke Roberts e Justin Matthews, mentre i dettagli della trama per ora non sono stati resi noti. Il canale di distribuzione invece è certo: il film arriverà in tutto il mondo su Prime Video, anche se Amazon MGM non ha ancora fissato una data di uscita.

Dietro il progetto ci sono Gulfstream Pictures e Honor Role. Tra i produttori figurano Mike Karz e Bill Bindley per Gulfstream, la stessa Mendes insieme a Rachel Matthews per Honor Role, Lena Roklin per Luber Roklin Entertainment e Piers Tempest per Tempo Production. Gulfstream aveva già finanziato il primo film, e il sodalizio con Amazon MGM prosegue su più fronti. La casa ha in lavorazione Honeymoon With Harry di John Requa e Glenn Ficarra, con Jake Gyllenhaal, Kevin Costner e Sarah Pidgeon; sta sviluppando anche Goodbye Girl, con Kiernan Shipka e Cole Sprouse, e ha da poco distribuito Pretty Lethal.

Il primo film e i dubbi sul cast

Uscito su Prime Video a febbraio 2024, Upgraded raccontava la storia di Ana, una stagista in una casa d’aste d’arte il cui destino cambia radicalmente dopo un passaggio in prima classe su un volo per Londra. Accanto alla Mendes recitavano Archie Renaux e Marisa Tomei, e la pellicola si è guadagnata il bollino Certified Fresh su Rotten Tomatoes. Nessuna conferma, però, è arrivata finora sul fatto che i due attori tornino anche nel secondo capitolo: il ritorno della protagonista è sicuro, il resto del cast va ancora definito. L’ambientazione italiana lascia intuire un nuovo scenario per un altro giro di romanticismo e imprevisti.

Una carriera tra set e produzione

Classe 1994, 32 anni, la Mendes si è fatta conoscere dal grande pubblico con Riverdale e ha poi continuato a lavorare con Amazon MGM in progetti come Música e Masters of the Universe, l’ultimo adattamento live action del franchise Mattel, in cui ha interpretato Teela accanto a Nicholas Galitzine nei panni di He-Man. Il legame con la major non si ferma davanti alla macchina da presa: dopo aver prodotto esecutivamente il primo Upgraded, lei e Rachel Matthews hanno fondato Honor Role, casa di produzione che punta su storie guidate dai personaggi e che annovera tra i suoi titoli Idiotka, dove la stessa Mendes recita.

Quanto a Gleason, il suo esordio dietro la macchina da presa è stato Summer ’03, presentato al SXSW. Ha poi firmato come consulting producer la serie Amazon MGM The Summer I Turned Pretty e ha in cantiere la regia di The Netherfield Girls per Netflix e di Alice Is Missing per Paramount.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI