Da oggi, martedì 20 ottobre, RaiPlay mette a disposizione le prime sei puntate di “Scomode – In 5 sul Divano”, una short comedy che segue la vita insieme di cinque coinquiline tra battute, nervi scoperti e giornate che prendono una piega inattesa. Le altre sei arrivano il 27 ottobre, sempre sulla stessa piattaforma.

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Cinque ragazze, una casa e un blog

Mery Esposito, Giulia Cavallo, Serena D’Alessio, Martina Villamajna e Taghera hanno tra i 22 e i 38 anni e condividono lo stesso appartamento. Sono diverse per carattere e ambizioni, e da questa distanza nascono gli attriti e le alleanze della serie, che le mostra alle prese con relazioni sentimentali complicate, obiettivi professionali, crisi personali e piccoli incidenti domestici.

“Scomode” è anche il nome del blog a più voci che tiene insieme i loro racconti: le ragazze lo riempiono con quello che vivono, gli sfoghi e le riflessioni. Ne esce una voce condivisa e schietta, che trasforma la casa in materia narrativa. Ogni episodio comincia e finisce con un post pubblicato lì, e il racconto online diventa una lente per leggere quello che succede tra le mura domestiche. La serie gioca su due piani, la convivenza e l’identità digitale, alternando comicità e momenti di introspezione.

Napoli, un esperimento fuori dai canoni

Il progetto è un original sviluppato dalla direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali e nasce a Napoli. Alla scrittura c’è Mario Esposito, alla regia Silvia Letizia Piscopo; Lello Arena ha lavorato come coach e direttore del cast. La serie è stata presentata in anteprima il 12 ottobre 2026 all’Arena Flegrea.

Arena descrive l’operazione come un esperimento felicemente fuori dai canoni industriali tradizionali. E aggiunge:

«Quando mi dicono che una cosa non si può fare, vuol dire che sono sulla strada giusta».

Poi si sofferma sulle interpreti:

«Ci sono cinque attrici straordinarie che il pubblico imparerà a conoscere e ad amare».

Per lui “Scomode” è una storia vera, che segue ragazze e ragazzi alle prese con un’avventura complicata per realizzare i propri sogni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI