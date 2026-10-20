Durante la puntata di La Ruota della Fortuna di lunedì 19 ottobre, Nicla Ozenda, voce dei Fortuna Five, ha annunciato che si allontanerà temporaneamente dal programma. Il motivo è una cisti a una corda vocale che richiede un intervento chirurgico. In studio l’emozione ha coinvolto anche Gerry Scotti, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

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La comunicazione in studio e l’emozione del conduttore

A dare la notizia è stata la stessa cantante, dopo aver cantato True Colors: è stato Gerry Scotti a passarle la parola, perché fosse lei a spiegare al pubblico quello che stava accadendo. Nicla ha raccontato di un problema alle corde vocali che cercava di risolvere da tempo, con il desiderio di ritrovare la voce di prima. Poi è arrivata la diagnosi: una cisti dentro una corda vocale, per cui servirà un’operazione e qualche mese lontano dalla trasmissione. Il conduttore si è commosso e le ha detto:

“Non è facile ma lei lo deve fare per tornare a fare il suo lavoro, che è la sua vita”.

La cisti e i problemi vocali degli ultimi mesi

Per la cantante non si tratta del primo problema vocale. A gennaio 2026 aveva parlato sui social di un’emorragia a una corda vocale, spiegando così il cambiamento di voce che alcuni telespettatori avevano notato. Nel corso di un’intervista televisiva, lo scorso marzo, aveva ricostruito l’inizio della vicenda: tutto era partito nell’ottobre 2025, dopo un’influenza accompagnata da una tosse forte, e gli accertamenti avevano evidenziato un’emorragia alla corda vocale sinistra. Per una cantante è stato un percorso complicato, affrontato anche con l’aiuto di una logopedista. Adesso arriva una nuova diagnosi, quella di una cisti che richiede un intervento.

Una pausa, non un addio

Lo stop non sarà definitivo. La stessa Ozenda ha precisato che si tratterà di qualche mese di assenza, necessario per prendersi cura della salute e della passione, e ha aggiunto di non vedere l’ora di tornare e di essere convinta che questo periodo la renderà più forte. L’annuncio arriva anche dopo alcune critiche comparse sui social nei suoi confronti: la comunicazione in diretta è servita a chiarire la situazione davanti al pubblico.

“È difficile perché siete una famiglia ormai per me”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI