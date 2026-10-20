Mindy Kaling si mette anche davanti alla macchina da presa. La co-creatrice e produttrice esecutiva di Running Point entrerà nel cast della terza stagione della comedy Netflix con Kate Hudson, in un ruolo ricorrente: interpreterà Divya, rivale d’affari di Isla. Le riprese sono in corso a Los Angeles e non è ancora stata annunciata una data di uscita.

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Una rivale per Isla

Divya è la CEO schietta e sicura di sé di una popolare app di scommesse. Come Isla, è orgogliosamente la prima donna a guidare un ambiente dominato dagli uomini, ma le somiglianze finiscono qui, perché per tutta la stagione diventa una spina nel fianco dei piani della protagonista. In primavera, alla domanda se fosse pronta ad apparire nella terza stagione, Kaling aveva risposto con entusiasmo.

Niente mi renderebbe più felice.

Davanti e dietro la macchina da presa

La serie è stata rinnovata per una terza stagione nel maggio 2026, poco dopo il debutto della seconda. I nuovi episodi esploreranno l’offseason della stagione di basket. Kate Hudson, oltre a interpretare Isla, firmerà la regia del primo episodio: un debutto televisivo dietro la macchina da presa per lei. Nel cast tornano Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song, Fabrizio Guido, Chet Hanks, Toby Sandeman e Justin Theroux. Tra i ricorrenti figurano Ray Romano, Uche Agada, Ken Marino e Jay Ellis.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI