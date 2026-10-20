L’Eredità torna su Rai 1 con Marco Liorni: il game show arriva alla 25esima edizione con due nuove professoresse e un gioco d’apertura inedito. La nuova stagione è partita alle 18.40.

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Le nuove professoresse affiancano Liorni

Al posto di Linda Pani e Greta Zuccarello, che hanno accompagnato il programma negli ultimi due anni, arrivano Marta Antonucci e Ofelia Passaponti. Antonucci è una modella romana nata nel 2004, cresciuta tra Infernetto, Ostia e Casal Palocco: nel 2022 ha ottenuto la fascia di Miss Cinema Lazio e l’anno seguente il titolo di Miss Roma, arrivando fino alle prefinali di Miss Italia. Passaponti, senese classe 2000, ha vinto l’85ª edizione di Miss Italia dopo essere stata Miss Toscana 2024. Laureata in Scienze della Comunicazione, nell’aprile 2025 ha conseguito all’Università di Siena la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione, e in tv ha già lavorato come assistente di Amadeus ne La Corrida sul Nove. Nelle coreografie le due sono affiancate dai ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.

Sbagliando si impara apre la puntata

Il nuovo gioco che dà il via a ogni appuntamento si chiama Sbagliando si impara: i concorrenti devono scovare un errore dentro una frase e correggerlo. Da lì parte un percorso fatto di prove diverse, orientate ad arrivare alla Ghigliottina. La stagione porta anche il Bonus 25, un premio da 25.000 euro che può scattare in una delle quattro sfide a tempo della Scalata doppia.

Un quarto di secolo e la sfida degli ascolti

Con questa edizione lo show raggiunge un quarto di secolo di presenza televisiva, un traguardo che la Rai celebrerà con sorprese e ospiti speciali nel corso della stagione. Il programma è realizzato in collaborazione con Banijay Italia e continua a puntare su gioco, cultura e intrattenimento per riunire il pubblico davanti allo schermo. Sul fronte degli ascolti, la concorrenza sarà Canale 5, con la nuova sfida di Caduta Libera condotta da Max Giusti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI